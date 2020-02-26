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Изнасилование учительницы: полиция просит воздержаться от необоснованных обвинений

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Фото : dailynews.kz26 февраля 2020, 17:37

В ДП Павлодарской области прокомментировали сообщение об изнасиловании 19-летней учительницы сельской школы, передает zakon.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 120 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого лица. Назначен ряд экспертиз. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не распространяется. Вместе с тем полиция просит воздержатся от обвинений в адрес лица, вина которого еще не доказана, - сказано в распространенном сообщении.

Там добавили, что, действительно, упоминаемый житель района Аккулы в период с 2016 - 2018 гг. трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи скота. Дела прекращались судом за примирением сторон.


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