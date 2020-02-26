Грузовик сбил женщину на пешеходном переходе в Павлодаре
Пострадавшая скончалась в больнице.
Фото : Pixabay26 февраля 2020, 21:34
Грузовик ЗИЛ сбил женщину на пешеходном переходе в Павлодаре, сообщает zakon.kz.
Авария произошла здесь, на этом перекрестке. 43-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент ее сбил грузовик марки ЗИЛ. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице, - сообщил корреспондент Astanatv Александр Вервекин.
Трагедия произошла в два часа дня. Пострадавшую в коме увезли в больницу с тяжелыми травмами. В 16.40 констатирована смерть пациентки: травмы, несовместимые с жизнью.
Полицейские подробности трагедии не разглашают. Как и причины ДТП. Известно только, что мужчина находится под подпиской о невыезде.
С начала года в регионе совершено уже почти 60 ДТП.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009201-14ad0d6fdfba543700a2f6619940b3d6
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...