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Грузовик сбил женщину на пешеходном переходе в Павлодаре

Пострадавшая скончалась в больнице.

Фото : Pixabay26 февраля 2020, 21:34

Грузовик ЗИЛ сбил женщину на пешеходном переходе в Павлодаре, сообщает zakon.kz.

Авария произошла здесь, на этом перекрестке. 43-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент ее сбил грузовик марки ЗИЛ. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице, - сообщил корреспондент Astanatv Александр Вервекин.

Трагедия произошла в два часа дня. Пострадавшую в коме увезли в больницу с тяжелыми травмами. В 16.40 констатирована смерть пациентки: травмы, несовместимые с жизнью.

Полицейские подробности трагедии не разглашают. Как и причины ДТП. Известно только, что мужчина находится под подпиской о невыезде.

С начала года в регионе совершено уже почти 60 ДТП.


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