В Костанае водитель на пешеходном переходе сбил женщину с двухлетним ребенком

23-летний водитель автомобиля Changan сбил на ул. Темирбаева, недалеко от пересечения с пр. аль-Фараби, женщину с двухлетним ребенком. Пострадавшие были доставлены в городскую и областную детскую больницы, сообщает Zakon.kz.

По информации ng.kz, это произошло вечером 28 июня.

Сейчас, по информации местного управления здравоохранения, пострадавшие находятся в реанимационном отделении под круглосуточным наблюдением медперсонала. Их состояние определяется как стабильно тяжелое.

Проведены все клинические обследования, консультации профильных специалистов, назначенное лечение получают в полном объеме.

В настоящее время полицией проводятся все необходимые следственные мероприятия.



