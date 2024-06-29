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В Костанае водитель на пешеходном переходе сбил женщину с двухлетним ребенком

В Костанае водитель на пешеходном переходе сбил женщину с двухлетним ребенком, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 07:56 Фото: ng.kz
23-летний водитель автомобиля Changan сбил на ул. Темирбаева, недалеко от пересечения с пр. аль-Фараби, женщину с двухлетним ребенком. Пострадавшие были доставлены в городскую и областную детскую больницы, сообщает Zakon.kz.

По информации ng.kz, это произошло вечером 28 июня.

Сейчас, по информации местного управления здравоохранения, пострадавшие находятся в реанимационном отделении под круглосуточным наблюдением медперсонала. Их состояние  определяется как стабильно тяжелое.

Проведены все клинические обследования, консультации профильных специалистов, назначенное лечение получают в полном объеме.

В настоящее время полицией проводятся все необходимые следственные мероприятия.


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Елена Вебер
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