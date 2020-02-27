Баян Алагузова рассказала о райдере кота – мировой знаменитости

Животное оказалось чуть ли не самой главной персоной на съемочной площадке.

Райдер - это список требований, которые предоставляет знаменитость на время своего визита. Все пункты, которые прописаны там, обязательны к выполнению. Бывают технические райдеры и бытовые. Все бы ничего, но не только у знаменитых людей есть такие условия. Продюсер Баян Алагузова рассказала, с каким райдером ей пришлось столкнуться ради того, чтобы снять в новом фильме "Я – пышка" породистого кота по кличке Шеннон, передает zakon.kz.

Главная героиня фильма, та самая Пышка, как и подобает сильной и независимой девушке, живет в квартире одна с котом. Создатели фильма подошли к поиску актера на роль домашнего питомца оригинально и объявили целый кастинг

Съемочной группе нужен был самый жирный кот, Баян Алагузова написала объявление об этом в своих соцсетях. Хозяева котов присылали ей фотографии своих питомцев, и когда хозяйка Шеннона скинула его снимок, Баян Алагузова сразу выбрала его.

По словам продюсера, Шеннон, породы британский кот, весит 16 кг, это уникальный кот, живущих в мире, и он проживает в Алматы.

В итоге животное оказалось чуть ли не самой главной персоной на съемочной площадке.

Котик знаменитый, котик очень дорогой, даже дороже, чем все актеры, серьезно. У котика личный унитаз на площадке, температура должна быть та, которая нужна. Все выходили из квартиры, которая стала съемочной площадкой, потому что у котика, если в помещении больше трех человек, начинается нервный приступ. Этот кот входит в 10-ку лучших котов в мире, его потомство очень дорогое, и сейчас оно находится в руках Тимати, Валерии, иностранных звезд. Поэтому мы над котиком тряслись, что вы даже не представляете, - рассказала Баян Алагузова.

Когда во время съемок Шеннону понадобилось справить нужду, началось самое интересное - хозяева отвезли его со съемок домой ради этого.

Тогда я узнала, что у котов, оказывается, бывает личный унитаз со смывом. Поэтому мы ждали кота еще 4 часа, чтобы продолжить съемки, - поведала Алагузова.

В самом фильме видно, что британец ведет себя спокойно, он доволен собой и получает удовольствие, когда актриса Назерке Назарова брала его на руки.

Альберт Ахметов

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