Поклонников Баян Алагузовой поразила пикантная сцена в новом фильме

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова сейчас снимается в фильме "Қызым", где исполняет главную роль. На своей странице в соцсетях Баян опубликовала эпизод со съемочной площадки, сообщает Zakon.kz.

По сюжету актриса играет врача по имени Лейла и в кадре "прослушивает" грудную клетку пациента с помощью фонендоскопа. Романтичной пикантности сцене добавила песня группы KeshYou "Махаббатым", сопровождающая видео.

Некоторые подписчики подумали, что это реальная сцена из жизни, и решили, что Алагузова оказывает человеку первую помощь.

Других подписчиков продюсера поразила сцена, в которой пациент пытается поцеловать Баян:

"Ой, мамочка, я уж подумала, поцелует! Аж испугалась! Надо Турсену сказать: один поцелуй – два удара, тогда точно целовать не будут".

Ранее известный казахстанский продюсер Баян Алагузова показала личную переписку с мужем, а потом ответила на три основных вопроса, которые чаще всего задают ей пользователи соцсетей.