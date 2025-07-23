Поклонников Баян Алагузовой поразила пикантная сцена в новом фильме
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова сейчас снимается в фильме "Қызым", где исполняет главную роль. На своей странице в соцсетях Баян опубликовала эпизод со съемочной площадки, сообщает Zakon.kz.
По сюжету актриса играет врача по имени Лейла и в кадре "прослушивает" грудную клетку пациента с помощью фонендоскопа. Романтичной пикантности сцене добавила песня группы KeshYou "Махаббатым", сопровождающая видео.
Некоторые подписчики подумали, что это реальная сцена из жизни, и решили, что Алагузова оказывает человеку первую помощь.
Других подписчиков продюсера поразила сцена, в которой пациент пытается поцеловать Баян:
"Ой, мамочка, я уж подумала, поцелует! Аж испугалась! Надо Турсену сказать: один поцелуй – два удара, тогда точно целовать не будут".
Ранее известный казахстанский продюсер Баян Алагузова показала личную переписку с мужем, а потом ответила на три основных вопроса, которые чаще всего задают ей пользователи соцсетей.
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