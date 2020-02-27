Выставленные автоперевозчикам штрафы "Сергека" признали незаконными

С сентября 2019 года в адрес автоперевозчиков начали поступать штрафы за выезд и движение на дорогах, предназначенных для общественного транспорта.

В Палату предпринимателей города Алматы поступило коллективное обращение предпринимателей, занятых в сфере пассажирских перевозок. Всего обратилось 7 бизнесменов, получивших 21 предписание на сумму свыше 160 тысяч тенге, сообщает zakon.kz.

С сентября 2019 года в адрес автоперевозчиков начали поступать штрафы за выезд и движение на дорогах, предназначенных для общественного транспорта.

Как отметили в палате, все предприниматели имеют лицензии на осуществление нерегулярных перевозок пассажиров. С представленными предписаниями перевозчики не были согласны. Но им пришлось оплачивать штрафы из опасения блокировки расчетных счетов.

Предприниматели обратились в уполномоченные государственные органы за помощью, но результатов не получили. Бизнесмены направили запрос в Управление административной полиции, откуда получили два ответа.

В первом ответе сообщили, что "на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств… не осуществляется движение и не производится остановка других транспортных средств на этой полосе", а выдача "каких-либо разрешений и документов для движения по общественной полосе законодательством не предусмотрена".

А позже пришел еще один ответ, что "на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств не осуществляется движение и не производится остановка других транспортных средств на этой полосе, кроме общественного транспорта".

При этом под общественным транспортом УАП ДП города Алматы понимает "транспорт общего пользования, осуществляющий регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, а также такси".

В итоге получились два противоречащих друг другу ответа. Номера автобусов перевозчиков в базы не были внесены и штрафы не были отменены.

Изучив вопрос, эксперты палаты посчитали предоставленное УАП ДП Алматы разъяснение и поступившие предписания неправомерными, необоснованными, оказывающими на бизнес административное давление и по существу являющиеся административным барьером.

Как отметили в палате, в городе Нур-Султан, где также есть дороги, предназначенные для общественного транспорта, нерегулярные перевозчики законно могут ими пользоваться.

21 января в палате прошло заседание рабочей группы по решению указанной проблемы, куда с помощью видеосвязи были подключены представители уполномоченных центральных и территориальных государственных органов, поделившиеся опытом и разъяснившие нормы действующего законодательства.

Руководствуясь Дорожной картой по реализации сотрудничества между Генеральной прокуратурой РК и НПП "Атамекен" на 2020 год и в целях исполнения резолюции протокола заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, палатой в адрес прокуратуры города Алматы направлено письмо с просьбой провести работу по всестороннему изучению действий уполномоченных государственных органов и принять меры в отношении ответственных лиц.

Прокуратурой в адрес специализированного межрайонного административного суда города Алматы направлен протест в интересах предпринимателя, уже оплатившего данные штрафы (ИП Дмитрий Маремуха). Судом протест прокурора удовлетворен полностью, и в связи отсутствием состава преступления производство по делу об административном правонарушении в отношении предпринимателя прекращено, - сообщили в палате.

Также в ответ на запрос НПП "Атамекен" Комитет административной полиции МВД РК сообщил: "В случае, если перевозчик соответствует требованиям действующего законодательства в области автомобильного транспорта, он вправе осуществлять движение по полосе для маршрутных транспортных средств".

В итоге штрафы в отношении автоперевозчиков будут отменены и им будет разрешено пользоваться дорогами для общественного транспорта, - заключили в РПП.

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