Алматинец предложил акиму увеличить штрафы за выезд на выделенную полосу

Увеличить штрафы за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта предлагают в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Житель Алматы на встрече с акимом Ерболатом Досаевым рассказал, что водители в городе часто выезжают за выделенные полосы. И только в прошлом году было зафиксировано более 500 тыс. таких нарушений.

"Я и сам в целях эксперимента нарушил более пяти раз и всегда оплачивал штраф со скидкой в 50%. В целом, штраф 3 МРП (11 076 тенге), я же со скидкой заплатил 1,5 МРП (5538 тенге). Это очень дешево. Хотел бы попросить вас ужесточить наказание", – предложил алматинец.

Градоначальник ответил, что это замечание учтут во время строительства новых линий БРТ.

"Мы собираемся. По линиям БРТ, которые собираемся делать в городе, будут приняты необходимые изменения", – заявил Ерболат Досаев.

В 2024 году в Алматы появятся выделенные полосы БРТ на центральной части пр. Райымбека. Общая протяженность БРТ составит 17 км. Однако жители уже просили акима пересмотреть этот проект из-за пробок.