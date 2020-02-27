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Клиника в Южной Корее не отдает тело умершей алматинки

Семья задолжала за ее лечение 46 тысяч долларов.

Фото : awo.kz27 февраля 2020, 11:41

Семья умершей в Южной Корее алматинки просит помощи у казахстанцев, передает zakon.kz.

По информации Astanatv.kz, Вячеслав Тарабрин уже более недели житель Алматы не может похоронить свою жену. Ирина Ким умерла в южнокорейской клинике. Но зарубежные врачи - не отдают тело женщины. Семья задолжала за ее лечение 46 тысяч долларов. И пока долг не будет погашен, умершую не смогут доставить на родину.

Родственники обратились за помощью в МИД. Но дипломаты обещали только договориться о предоставлении скидки.

Вдовец рассказал, что уже собрано где-то 10 тысяч.

Но так или иначе нам нужно еще собирать. Расходы на кремацию уйдут еще. Потому что тело не дадут вывезти, в связи с этим вирусом. Сегодня 9 дней уже как похоронить…Никакие сроки нам не дают, собираем деньги, надеемся, что что-то будет, - говорит Вячеслав Тарабрин.

Юристы же считают, что есть и другие способы решить проблему.

Консульство может либо взять на себя принятие гарантий в том, что граждане потом оплатят эту сумму, либо могут внести из своих средств определенную сумму, которая может покрыть некоторые издержки этой клиники, - отметил юрист Руслан Кожахмет.


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