Каждый пятый подросток в Казахстане подвергался буллингу

При этом в травле других людей хотя бы один раз участвовали 20% подростков.

В Казахстане более трети мальчиков и каждая десятая девочка имеют опыт участия в драках – хотя бы один раз. Это показало исследование, проведенное Национальным центром общественного здравоохранения при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки РК, передает zakon.kz.

При этом наибольшая частота драк отмечается среди мальчиков в 13 лет с некоторым снижением к 15 годам. Мальчики во всех возрастных группах чаще участвуют в драках.

Что касается буллинга, то, как минимум, каждый пятый подросток знает, что это такое и подвергался травле хотя бы раз.

Жертвами буллинга в школе, по крайней мере, один раз и более становились каждый пятый подросток в 11 и 13 лет, каждый десятый подросток в 15 лет. Среди мальчиков данный показатель статистически значимо снижается к 15 годам (14%), - рассказала руководитель отдела укрепления здоровья молодежи и детей РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Акбота Абильдина.

При этом она отметила, что в травле других людей хотя бы один раз участвовали 20% подростков, этот показатель выше среди мальчиков 11 и 13 лет по сравнению с девочками.

Как вы видите, участие детей в буллинге более распространено, чем роль жертвы буллинга. По своей природе, дети чистые создания. В свою очередь, порывы к травле больше всего обусловлены воздействием окружения и социальных факторов. Чтобы не стать жертвой буллинга, дети предпочтут участвовать в буллинге. Поскольку они, возможно, не знают, что есть методы избежать буллинга, - отметила специалист.

По ее словам, в этом случае есть множество возможностей обучать детей, как избежать ситуаций в отношении травли. Необходимо разъяснять о последствиях буллинга.

Исследование также показало, что кибербуллинг менее распространен среди казахстанских подростков, нежели буллинг.

В целом, 5% подростков являлись жертвами кибербуллинга или сами принимали участие в кибербуллинге других людей 2-3 раза и более в месяц. Данный показатель встречается чаще среди мальчиков по мере взросления. Хотя бы один раз подвергались кибербуллингу 12% подростков, - подчеркнула Акбота Абильдина.

По данным центра, в опросе принимали участие 6546 школьников из 110 общеобразовательных школ.

Буллинг – травля, агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со стороны другого, но также часто группы лиц, не обязательно из одного формального или признаваемого другими коллектива.

Кибербуллинг – интернет-травля.

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