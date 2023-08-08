В Павлодаре участники избиения подростка стали жертвами буллинга

Павлодарского депутата требуют привлечь к ответственности за оглашение персональных данных несовершеннолетних. Родители и их дети – участники громкого избиения подростка – подвергаются жесточайшей травле. Звонки с угрозами поступают, в том числе, из других стран, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Первый канал "Евразия", звонки на телефоны детей, ставших участниками инцидента с избиением подростка, поступают из Таджикистана, Азербайджана, России и почти со всех регионов Казахстана. Родители боятся за жизни всех членов своих семей. Конкретно их дети проходят по уголовному делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести свидетелями.

"Угрожают физической расправой: мы тебя расчленим, утопим, вырежем всю твою семью. В школу мы также боимся отдавать ребенка, потому что угрожают, что 1 сентября тебе не жить. Мы тебя поймаем в любом случае. Мы конкретно с первого дня находились в больнице, как узнали о случившемся. Разговаривали с ребенком. Извинялись и дети, и родители". Мать одного из участников избиения подростка

Поменять школу накануне учебного года, как оказалось, не вариант. В сеть слили не только учебное заведение, но и домашние адреса, фамилии и имена всех членов их семей.

"Мне позвонил директор колледжа, куда мы поступаем учиться в этом году, не разобравшись с ситуацией, не зная всех деталей дела. Она сказала: нам не нужен тот ребенок, который оказался не с теми детьми, не в тот момент. Забирайте срочно документы из нашего колледжа". Отец одного из участников избиения подростка

После обращения к детскому омбудсмену ребёнку разрешили оставить документы и попытаться поступить в колледж. Родители обратились в прокуратуру с просьбой защитить их, в том числе других детей, от возможной физической расправы.

"Я призываю всех отнестись с пониманием к случившимся фактам, дождаться результатов следственных действий и давать только правдивую, адекватную оценку происходящему". Уполномоченный по правам ребенка по Павлодарской области Наталья Покидова

С заявлением в прокуратуру родители обратились также с требованием наказать виновных в утечке персональных данных. Главным образом, они винят в травле депутата городского маслихата.

"Депутат, получается, она выставила на своей странице данные детей, домашний адрес, номера телефонов, возраст. Возмущает, что с ее подачи начали собираться группировки детей, с ее подачи, вот как мы там отслеживаем в соцсетях, смотрим, начали писать, угрожать. Моего среднего сына, вот ему 10 лет, преследовали двое мужчин, он от них убегал, убежал, успел домой. Спрятался, но после этого он сидит дома и теперь вообще не выходит". Мать одного из участников избиения подростка

Депутат городского маслихата Гульжайна Даримова еще до получения мандата была блогером. И остаётся им сейчас. Сегодня она предложила чипировать трудных подростков, но, как объясняет сама народная избранница, ее неправильно поняли. Она предлагала надеть на сложных детей браслеты.

"Меня мальчик отметил, я выставила у себя просто, но там не было персональных данных вообще. Имена только были там и школа. Но я считаю, что люди должны знать, что их детей могут эти дети обидеть. Я смотрела видео их, в Тик-Токе смотрела, никто из них не раскаивается, они горды тем, что они избили, стали популярными. Я считаю, что эти дети стали жертвами своих родителей. Потому что родители им должного воспитания не дали". Депутат городского маслихата Гульжайна Даримова

Депутат на собственные средства собрала в школу пострадавшего от избиения ребенка. С ее помощью подростку вылечат зубы и даже проведут пластическую операцию по удалению 6-го пальца руки бесплатно.

Между тем, по некоторой информации, подростков, участвовавших в избиении, могут проверить на причастность к другим инцидентам. Сейчас полиция расследует дело о доведении до самоубийства девочки из той же школы.

Как отмечается, родители причастных к избиению детей не отрицают своих упущений в воспитании и вину своих отпрысков в случившемся. Но просят предоставить возможность следственным органам расставить точки над i".

Ранее мы писали, что в Павлодаре 14-летний школьник попал в больницу в результате массовой драки. У парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины верхних и нижних конечностей, закрытые переломы двух ребер. Общее состояние средней степени тяжести.

Дело о групповом избиении подростка в Павлодаре взял под особый контроль Комитет по охране детей.

