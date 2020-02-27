Массово сдали планшеты в ломбард: полиция Шымкента опровергла слухи

В некоторых СМИ инсайдер сообщил, что стражи порядка сдали 30 служебных гаджетов.

В Департаменте полиции Шымкента прокомментировали появившуюся информацию о том, что сотрудники полиции, якобы поверив мошенникам, массово сдали свои служебные планшеты в ломбард к обманщикам, передает zakon.kz.

В некоторых СМИ инсайдер сообщил, что стражи порядка сдали 30 служебных гаджетов. В пресс-службе ДП Шымкента опровергли слова экс-полицейского, ответив, что информация о многочисленной сдаче планшетов в ломбард оказалась неподтвержденной.

Бывший сотрудник Управления собственной безопасности Департамента полиции города Шымкент Ф. Шарипбайулы отношение к расследованию (о сдаче планшетов, – прим.ред.) не имел. Касательно многочисленных фактов сдачи служебных планшетов в ломбард являются недействительными, – пояснили в пресс-службе.

При этом, в ДП добавили, что за нарушения порядка использования служебного имущества и за бесконтрольность со стороны руководства привлекли к строгой дисциплинарной ответственности материально-ответственные лица и их руководство по итогам случая, произошедшего в сентябре 2019 года, когда были выявлены несколько фактов сдачи служебных планшетов в ломбард в качестве залога и материальный ущерб ДП причинен не был, так как к моменту проверки все планшеты были на местах и использовались сотрудниками полиции только в работе.

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