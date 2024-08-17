Астанчанин забрал драгоценности возлюбленной после свидания и сдал в ломбард

В Астане мужчина после романтического свидания присвоил себе ювелирные драгоценности девушки и сдал их в ломбард, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Астаны рассказали, что к ним обратилась жительница столицы с заявлением о том, что ее молодой человек самовольно завладел ее украшениями. По словам девушки, во время совместного пребывания в гостинице она забыла в номере золотые кольцо и серьги. Обнаружив пропажу, она попросила мужчину забрать их. Однако мужчина заявил, что потерял драгоценности.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УП района "Сарыарка" установили 35-летнего мужчину. Он признался, что, забрав изделия из номера, потом сдал их в ломбард. Вырученные деньги потратил на свои нужды". ДП Астаны

Сотрудники Департамента полиции призвали граждан быть бдительными и не доверять личные вещи.

Тем временем в Китае ведут расследование по факту кражи более 4 тыс. тел из крематориев и медицинских лабораторий для применения их костей в зубной трансплантации.