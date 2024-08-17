Астанчанин забрал драгоценности возлюбленной после свидания и сдал в ломбард
Фото: pixabay
В Астане мужчина после романтического свидания присвоил себе ювелирные драгоценности девушки и сдал их в ломбард, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ДП Астаны рассказали, что к ним обратилась жительница столицы с заявлением о том, что ее молодой человек самовольно завладел ее украшениями. По словам девушки, во время совместного пребывания в гостинице она забыла в номере золотые кольцо и серьги. Обнаружив пропажу, она попросила мужчину забрать их. Однако мужчина заявил, что потерял драгоценности.
"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УП района "Сарыарка" установили 35-летнего мужчину. Он признался, что, забрав изделия из номера, потом сдал их в ломбард. Вырученные деньги потратил на свои нужды".ДП Астаны
Сотрудники Департамента полиции призвали граждан быть бдительными и не доверять личные вещи.
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