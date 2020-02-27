В Нур-Султане и нескольких областях закрыли дороги

В связи с ухудшением видимости и гололедными явлениями на дорогах, несоблюдение правил может привести к трагическим последствиям.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нур-Султане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях закрыто движение на 39 участках автодорог республиканского значения, передает zakon.kz.

В Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям.

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 13 участках автодорог:

Екатеринбург - Алматы (1291-1426 км, от Нур-Султана до Темиртау), Нур-Султан - Петропавловск (18-231 км, от Нур - Султана до Щучинска), Щучинск - Зеренда (0-80 км), Жезказган - Петропавловск (377-595 км, от границы Костанайской области до границы с СКО), Жаксы - Есиль - Бузулук (0-82 км, от п.Жаксы до п.Бузулук), Екатеринбург - Алматы (856-1247 км, от границы СКО до Нур-Султана), Нур-Султан - Ерейментау-Щидерты (16-200 км, от Нур-Султана до границы Павлодарской области), Нур - Султан - Кабанбай батыра - Киевка - Темиртау (16-51 км, от Нур-Султана до границы Карагандинской области), Нур-Султан - Коргалжын (19-180 км, от Нур-Султана до Коргалжынского заповедника), Макинск - Аксу - Торгай (0-240 км, от Макинска до п.Торгай), Кокшетау - Атбасар (47-184 км, от с.Зеренда до Атбасара), Костанай - Аулиеколь - Сурган (232-260 км, от границы Костанайской области до п.Сурган), Екатеринбург - Алматы (1275-1291 км, от п.Жибек-Жолы до Нур-Султана).

В Восточно-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Калбатау - К.Кайсенова (971-1068 км, от с.Калбатау до поворота с.К.Кайсенова).

В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на семи участках автодорог:

Алматы-Екатеринбург (1038-1142 км, от Караганды до границы Акмолинской области), Жезказаган - Петропавловск (130-240 км, от п.Улытау до границы Костанайской области), Кызылорда - Павлодар (970-1135 км, от Караганды до границы Павлодарской области), Караганда - Аягоз-Бугаз (17-217 км, от Караганды до Каркаралинска), Кызылорда - Павлодар (906-434 км, п.Топар - Жезказаган), Калкаман - Баянаул - Умиткер - Керней (324-231 км, п.Ботакара - граница Павлодарской области), Нур-Султан - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау (101-51 км, Темиртау - граница Акмолинской области).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках автодорог: Екатеринбург - Алматы (374-729 км, от границы СКО до границы РФ), Жезказган - Петропавловск (340-377 км, от Аркалыка до границы Акмолинской области).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на трех участках автодорог: Нур-Султан - Ерейментау - Щидерты (200-235 км, от п.Щидерты до границы Акмолинской области), Кызылорда - Павлодар (1135-1208 км, от п.Щидерты до границы Карагандинской области), Калкаман - Баянаул - Керней - Ульяновский (0-138 км, от п.Баянаул до границы Карагандинской области).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на четырех участках автодорог: Екатеринбург - Алматы (721-856 км, от границы Костанайской области до границы Акмолинской области), Жезказган - Петропавловск (595-701 км, от границы Акмолинской области до с.Новоишимка), Булаево - Возвышенка - Рощинское (0-228 км, от г.Булаево до с.Рощинское), Кокшетау - Рузаевка (102-196 км, от с.Саумалколь до с.Рузаевка).

В связи с ухудшением видимости и гололедными явлениями на дорогах, несоблюдение правил может привести к трагическим последствиям.

Комитет по ЧС МВД настоятельно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками и SMS-оповещением. Автовладельцам отказаться от дальних поездок. Если все же оказались на дороге, то соблюдать скоростной режим и пользоваться аварийными сигналами.

Теперь мобильное приложение Darmen информирует не только о закрытии, но и об открытии дорог. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112.

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