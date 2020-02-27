Казахстан экспортирует 30 тысяч тонн рыбной продукции

Общий объем рынка рыбы и рыбной продукции страны составляет порядка 66 тыс. тонн.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития рыбного хозяйства страны, передает zakon.kz.

По информации сайта главы праивтельства, о ситуации и перспективах развития рыбного хозяйства РК доложили министр экологии, геологии и природных ресурсов М. Мирзагалиев и исполнительный директор ОЮЛ "Ассоциация рыбных хозяйств – BD" Н. Жумагалиулы, проблемных вопросах рыбного хозяйства в регионах — представители рыбного бизнеса Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областей, развитии рыбоводства в РК — российский профессор А.Литвиненко и депутат Сената Парламента РК С. Енсегенов.

Общий объем рынка рыбы и рыбной продукции Казахстана составляет порядка 66 тыс. тонн, из которых на рыболовство приходится 45 тыс. тонн, рыбоводство — 7,4 тыс. тонн. При этом экспортируется 30 тыс. тонн, импортируется 43,5 тыс. тонн продукции.

В среднесрочной перспективе имеется потенциал увеличения объема отечественного рынка до 120 тыс. тонн, что позволит снизить объемы импорта благодаря выращиванию форели и Атлантического лосося, одновременно увеличивая объемы экспорта на мировые рынки, в частности, в Китай, Россию и Европу.

Промысловое рыболовство в РК осуществляют свыше 1 тыс. субъектов рыбного хозяйства, за которыми закреплено 1646 рыбохозяйственных водоемов и их участков. В отрасли занято 11 тыс. человек.

Рыболовство ведется преимущественно в Каспийском и Аральском морях, в озерах Балхаш и Зайсан, в Бухтарминском, Капшагайском и Шардаринском водохранилищах, в Алакольской системе озер, в реках Жайык и Кигаш. Основными промысловыми регионами являются Атырауская — 13,1 тыс. тонн (29,2%), Восточно-Казахстанская — 8,2 тыс. тонн (18,3%), Кызылординская – 7,4 тыс. тонн (16,4%), Алматинская — 6,6 тыс. тонн (14,6%), Мангистауская — 2,3 тыс. тонн (5,2%) и Туркестанская области — 2 тыс. тонн (4,5%).

В Казахстане динамично развивается рыбоводство — за последние 7 лет объем выращенной рыбы увеличился в 9 раз с 800 тонн до более 7 тыс. тонн. Выращиванием рыбы в стране занимаются 180 рыбоводных хозяйств, где занято более 1 тыс. человек.

Глава Правительства отметил необходимость принятия системных мер для развития рыбного хозяйства страны и поручил к 1 апреля т. г. подготовить проект Концепции развития рыбного хозяйства РК.

Рассмотреть вопросы снятия запрета рыбоводным хозяйствам на деятельность в водоохранных зонах рек, а также сократить платы субъектами рыбоводства за пользование водными ресурсами, предусмотрев лишь оплату фактических расходов воды. Совершенствовать механизм оплаты за пользование рыбными ресурсами, включая снижение ставок платежей, — сказал Мамин.

Премьер-министр поручил разработать и внедрить информационную систему прослеживаемости рыбной продукции.

В течение месяца подготовить предложения по увеличению сроков рыболовства в Каспийском море и на реке Жайык, а также разрешению рыболовства в ночное время. Расширить меры государственной поддержки субъектов рыбного хозяйства и отнести рыбное хозяйство к числу приоритетных направлений экономики, — сказал Мамин.

Глава Правительства дал поручение рассмотреть вопрос закупа дноуглубительной техники для обеспечения регулярного проведения рыбохозяйственной мелиорации, а также подготовить предложения по финансированию материально-технического оснащения рыбоводных заводов и территориальных инспекций рыбного хозяйства.

В рамках рабочей поездки Мамин посетил Атырауский осетровый рыбоводный завод и ряд других отраслевых предприятий региона, а также осмотрел выставку достижений рыбного хозяйства РК.

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