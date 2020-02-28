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Два автомобиля столкнулись на дороге около Медео

Водители обвиняют друг-друга.

Фото : zakon.kz28 февраля 2020, 01:18

ДТП произошло в ночь на 28 февраля на улице Керей Жанибек рядом со спорткомплексом Медео, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль KIA Rio двигался в сторону катка. Навстречу спускался автомобиль Toyota Windom.

Со слов водителя KIA Rio, водитель Toyota не справился с управлением на затяжном повороте и автомобили столкнулись лоб в лоб.

Впрочем, водитель Toyota, в свою очередь, обвиняет в том же водителя KIA.

Автомобили разбросало. Очевидцы вызвали скорую и сотрудников дорожной полиции.

Пострадавшего водителя KIA госпитализировали.

Кто виноват в аварии выясняет полиция.


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