Два автомобиля столкнулись на дороге около Медео

Водители обвиняют друг-друга.

ДТП произошло в ночь на 28 февраля на улице Керей Жанибек рядом со спорткомплексом Медео, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль KIA Rio двигался в сторону катка. Навстречу спускался автомобиль Toyota Windom.

Со слов водителя KIA Rio, водитель Toyota не справился с управлением на затяжном повороте и автомобили столкнулись лоб в лоб.

Впрочем, водитель Toyota, в свою очередь, обвиняет в том же водителя KIA.

Автомобили разбросало. Очевидцы вызвали скорую и сотрудников дорожной полиции.

Пострадавшего водителя KIA госпитализировали.

Кто виноват в аварии выясняет полиция.

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