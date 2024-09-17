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ДТП в Алматы: автомобиль занесло из-за дождя по дороге с Медеу

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 03:16 Фото: Zakon.kz
Ночью 18 сентября в Алматы по улице Ханов Керея и Жанибека случилось ДТП. Из-за мокрой дороги водитель не справился с управлением, сообщает Zakon.kz.

По данным собственного корреспондента Zakon.kz, инцидент произошел по дороге с Медеу.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 03:16

Фото: Zakon.kz

Вниз спускался автомобиль Mercedes-Benz C-класс, но ему не удалось отъехать от Медеу далеко и буквально на одном из первых затяжных поворотов на мокрой дороге, водитель не справился с управлением.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 03:16

Фото: Zakon.kz

В результате автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где машину закрутило и ударило о бордюр и об отбойники. Во время этих маневров он едва не перевернулся.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 03:16

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности навстречу водителю не направлялось встречных автомобилей и лобового столкновения удалось избежать.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 03:16

Фото: Zakon.kz

Так что после ударов о бордюр автомобиль вернулся на свою проезжую часть.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 03:16

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали два человека: двое пассажиров. Их госпитализировали. Водителя доставили на медицинское освидетельствование.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 03:16

Фото: Zakon.kz

Ранее в Алматы на проспекте Аль-Фараби в восточном направлении, напротив мечети Мубарак, 17 сентября произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в том числе двух спорткаров.

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