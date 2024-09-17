ДТП в Алматы: автомобиль занесло из-за дождя по дороге с Медеу
По данным собственного корреспондента Zakon.kz, инцидент произошел по дороге с Медеу.
Фото: Zakon.kz
Вниз спускался автомобиль Mercedes-Benz C-класс, но ему не удалось отъехать от Медеу далеко и буквально на одном из первых затяжных поворотов на мокрой дороге, водитель не справился с управлением.
Фото: Zakon.kz
В результате автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где машину закрутило и ударило о бордюр и об отбойники. Во время этих маневров он едва не перевернулся.
Фото: Zakon.kz
По счастливой случайности навстречу водителю не направлялось встречных автомобилей и лобового столкновения удалось избежать.
Фото: Zakon.kz
Так что после ударов о бордюр автомобиль вернулся на свою проезжую часть.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП пострадали два человека: двое пассажиров. Их госпитализировали. Водителя доставили на медицинское освидетельствование.
Фото: Zakon.kz
Ранее в Алматы на проспекте Аль-Фараби в восточном направлении, напротив
мечети Мубарак, 17 сентября произошло ДТП с участием нескольких
автомобилей, в том числе двух спорткаров.