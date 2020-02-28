Саудовская Аравия отнесла Казахстан к странам, где распространяется коронавирус

Каким образом Казахстан оказался в этом списке, неизвестно.

Временно приостановлена выдача электронных туристических виз для граждан семи стран. В этот список входит и Казахстан, передает zakon.kz.

При этом, как пишет РИА Новости со ссылкой на саудовское агентство новостей SPA, Министерство туризма Саудовской Аравии решило приостановить выдачу для граждан стран, где зафиксировано много случаев коронавируса.

В целях предотвращения распространения коронавируса приостанавливается выдача электронных туристических виз для граждан Китая, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, Италии и Казахстана. Граждане этих стран также не смогут получить туристические визы по прилету в саудовских аэропортах", - сказано в сообщении.

Получившие ранее туристические визы этих стран также не смогут ими пока воспользоваться и заехать в Саудовскую Аравию.

Власти королевства заверили, что это "временные меры".

Каким образом Казахстан оказался в списке стран большим числом случаев коронавируса, неизвестно. Редакция обратилась за пояснениями в МИД РК. По состоянию на 27 февраля никто из казахстанцев, в том числе в мире, не заразился коронавирусом.

На сайте Министерства туризма Саудовской Аравии размещена упоминаемая выше информация по заголовком: "Приостановление выдачи туристических виз для туристов в некоторых странах, где распространяется новый коронавирус":

По согласованию с компетентными органами здравоохранения Королевства Министерство туризма приняло решение приостановить выдачу электронных туристических виз и при временном прибытии тем, кто приезжает из Китая, Италии, Кореи, Японии, Малайзии, Сингапура, Казахстана. Также принято решение временно приостановить работу по туристическим визам, ранее выданным гражданам стран, упомянутых выше. Министерство объявило о продолжении работы по выдаче туристических виз в электронном виде или по прибытии гражданам других стран, ранее разрешенным. Обладателям туристической визы не разрешается посещать Мекку и Медину. Что касается туристических виз, выданных гражданам других стран, которые не включены в электронную визу, то можно проверить возможность посещения Королевства, позвонив по телефону за пределами Королевства и его номеру 00966920000890. Что касается обладателей американской, британской и шенгенской виз, они могут проверить возможность получения туристической визы по ранее упомянутому туристическому телефону. Мы стремимся к тому, чтобы Министерство туризма обеспечивало максимальную защиту граждан, жителей и туристов, посещающих Королевство из других стран. Это согласуется с рекомендациями органов здравоохранения, которые касаются применения самых высоких стандартов предосторожности и принятия превентивных профилактических мер для предотвращения появления нового вируса в Королевстве. Эти процедуры носят временный характер и подлежат постоянной оценке компетентными органами.

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