Казахстанцев попросили воздержаться от загородных поездок

По стране закрыто движение на 40 участках автодорог.

Комитет по ЧС МВД настоятельно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками и SMS-оповещением, передает zakon.kz.

При ухудшений погодных условий воздержаться от загородных поездок. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нур-Султане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях закрыто движение на 40 участках автодорог республиканского значения.

В Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям.

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 9 участках автодорог: "Екатеринбург-Алматы" (1291-1426 км, от Нур-Султана до г.Темиртау), "Нур-Султан-Петропавловск" (18-231 км, от Нур-Султана до г.Щучинска), "Щучинск-Зеренда" (0-80 км), "Екатеринбург-Алматы" (856-1247 км, от границы СКО до Нур-Султана), "Нур-Султан-Ерейментау-Щидерты" (16-200 км, от Нур-Султана до границы Павлодарской области), "Нур-Султан-Кабанбай батыра-Киевка-Темиртау" (16-51 км, от Нур-Султана до границы Карагандинской области), "Нур-Султан-Коргалжын" (19-180 км, от Нур-Султана до Коргалжынского заповедника), "Кокшетау-Атбасар" (47-184 км, от с.Зеренда до г.Атбасара), "Екатеринбург-Алматы" (1275-1291 км, от п.Жибек-Жолы до Нур-Султана).

В Восточно-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6 участках автодорог: "Алматы-Усть-Каменогорск" (971-1068 км, от с.Калбатау до поворота с.К.Кайсенова), "Омск-Майкапшагай" (587-733 км, от границы Павлодарской области до Семея), "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" (7-66 км, от с.Ушановское до поворота г.Серебрянска), "Караганда-Аягоз-Богаз" (447-941 км, от с.Малкелды до г.Аягоз-поворот с.Богаз ), "Семей-граница РФ" (3-113 км, от Семея до границы РФ), "Алматы-Усть-Каменогорск" (683-768 км, от поворота с.Таскескен до г.Аягоз).

В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 8 участках автодорог: "Алматы-Екатеринбург" (1038-1142 км, от г.Караганды до границы Акмолинской области), "Жезказаган-Петропавловск" (130-240 км, от п.Улытау до границы Костанайской области), "Кызылорда-Павлодар" (970-1135 км, от г.Караганды до границы Павлодарской области), "Караганда-Аягоз-Бугаз" (17-217 км, от г.Караганды до г.Каркаралинска), "Кызылорда-павлодар" (906-434 км, п.Топар-г.Жезказаган), "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней" (324-231 км, п.Ботакара-граница Павлодарской области), "Нур-Султан-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау" (101-51 км, г.Темиртау-граница Акмолинской области), "Алматы – Екатеринбург" (986-641 км, от с. Жумабек до г. Балхаша).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Жезказган-Петропавловск" (340-377 км, от г.Аркалыка до границы Акмолинской области).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 9 участках автодорог: "Нур-Султан-Ерейментау-Щидерты" (200-235 км, от п.Щидерты до границы Акмолинской области), "Кызылорда-Павлодар" (1135-1208 км, от п.Щидерты до границы Карагандинской области), "Калкаман-Баянаул-Керней-Ульяновский" (0-138 км, от п.Баянаул до границы Карагандинской области), "Ленинский-Иртышск-гр. РФ" (0-263, от п. Ленинский до границы РФ), "Омск-Майкапчагай-граница РФ" (191-390 км, от с.Павлодарское до границы РФ), "Омск-Майкапчагай" (426-587 км, от с.Кенжеколь до границы ВКО), "Ленинск-Аксу-Большой Акжар" (34-220 км, от г.Аксу до границы ВКО), "Павлодар-Успенка-граница РФ" (0-152 км, от Павлодара до границы РФ), "Павлодар-Щербакты-граница РФ" (0-112 км, от Павлодара до границы РФ).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 3 участках автодорог: "Екатеринбург-Алматы" (721-856 км, от границы Костанайской области до границы Акмолинской области), "Жезказган-Петропавловск" (595-701 км, от границы Акмолинской области до с.Новоишимка), "Булаево-Возвышенка-Рощинское" (0-228 км, от г.Булаево до с.Рощинское).

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