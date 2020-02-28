Куда и как жаловаться потребителю

Теперь столкнувшись с проблемой или спором в роли потребителя, вам нужно зайти в Telegram и найти @kzpp_bot в списке.

Комитет по защите прав потребителей МТИ РК запустил пилотный проект Telegram бот по вопросам защиты прав потребителей, сообщает zakon.kz.

Telegram бот может принимать и обрабатывать обращения; разъяснять нормы закона по защите прав потребителей; выдавать информацию о региональных департаментах комитета и общественных объединениях; ознакомить с базой часто-задаваемых вопросов и ответов; отправлять важную информацию.

Ежедневно совершая покупки в точках продаж или онлайн, а так же пользуясь любыми услугами, мы часто не задумываемся, что в момент приобретения тех или иных товаров и услуг становимся одной из сторон сделок купли-продажи.

Бот поможет отстаивать потребительские права и интересы на случай непредвиденных споров с продавцом товаров или услугодателем "не отходя от кассы".

Теперь столкнувшись с проблемой или спором в роли потребителя, вам нужно зайти в Telegram и найти @kzpp_bot в списке, найти необходимую информацию или подать обращение в компетентный орган.

Для удобства в подаче и обработке обращения, вы можете выбрать один из разделов: ЖКХ, торговля, бытовое обслуживание, общественное питание, финансовые, образовательные, медицинские услуги, электронная торговля, услуги связи, туристские и другое. Также при подаче можно выбрать регион, к которому относится суть обращения, а бот в зависимости от региона отправит обращение назначенному оператору.

Бот работает 24/7 и вы можете в любой момент отправить обращение по "горячим следам" и более того прикрепить фото, видео, ссылку к обращению для конкретизации и предметного рассмотрения. Этот инструмент способствует обеспечению потребителей безопасными и качественными товарами (работами, услугами) и способствует ведению добросовестного бизнеса.

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