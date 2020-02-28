Президент Монголии на карантине, вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея.

Смертельный коронавирус распространяется с огромной скоростью по планете. Уже появились сведения о заражении вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар и карантине президента Монголии, передает zakon.kz.

По информации aa.com.tr, президент Монголии Халтмагийн Баттулга и сопровождающие его лица в ночь на 27 февраля вернулись из Китая. Теперь их ждет 14-дневный карантин.

Президента и главу МИД поместили на карантин в больницу в районе Баянзурх. Остальных сопровождающих определили в санаторий в Жаргаланте.

Кроме того, стало известно, что вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заболела новым коронавирусом штамма 2019-nCoV.

Коронавирус у Эбтекар был подтвержден с помощью специального анализа.

С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведен анализ, который оказался положительным, - отметил Sputnik советник вице-президента Ирана.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболел заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи. Кроме того, заболевание подтверждено у члена парламента Махмуда Садеки.

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Cмертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея.

Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.

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