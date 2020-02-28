Самрук готов строить новую промышленность Казахстана

Бизнес-сообществу предложили наладить производство товаров из числа тех, что сегодня импортируется, здесь в Казахстане, гарантировав при этом им долгосрочные контракты.

Первый Форум поддержки отечественных предпринимателей "Samruk Business Forum" прошел в городе Нур-Султане. Организатором выступил Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", передает корреспондент zakon.kz.

Участие в мероприятии принял председатель правления Фонда "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов, а также премьер-министр РК Аскар Мамин и представители бизнес-сообщества.

Как было отмечено, активное участие субъектов малого и среднего бизнеса в системе закупок способствует достижению значительных экономических и социальных выгод.

В первую очередь Есимов рассказал о работе, проделанной для совершенствования системы закупок Фонда. Напомним, что в январе 2018 года значительная доля приходилась на закупки из одного источника (90%). Конкурентная среда отсутствовала. Проанализировав ситуацию на тот момент решено было предпринять ряд мер, направленных на ужесточение условий закупок. В результате проведенных реформ за два года объемы закупок сократили в 22 раза - с 4500 позиций до 198.

- За счет этого в конкурентную среду передано закупок на сумму более 650 млрд тенге. Прямой доступ к ним получили более 13 тысяч субъектов малого бизнеса. А наши компании получили 40 млрд тенге экономии, - сообщил глава Фонда.

Наряду с этим требовалось не только сократить закупки, но при этом и увеличить тендерные закупки. Эта задача была успешно выполнена. Также эффективным механизмом точечной поддержки отечественных товаропроизводителей стали категорийные закупки. За счет внедрения данного механизма Фонд получил от своих поставщиков реальные и конкурентные цены на товары.

К примеру, закупки обуви. При одних и тех же характеристиках наши дочерние организации закупали у отечественных товаропроизводителей одну и ту же обувь по разным ценам. На представленном примере разбег цен составил 316%. При этом, зачастую компании закупали с существенной разницей у одной и той же компании-поставщика и находились в одном регионе! Сегодня же закуп одной категории товаров осуществляется по единой цене для группы компаний, причем у отечественных производителей, - пояснил глава Фонда.

Было уделено повышенное внимание важному для экономики страны проекту "Экономика простых вещей", так как Фонд и группа компаний активно участвуют в его реализации.

По итогам прошлого года обеспечен рост доли закупок у отечественных товаропризводителей. На этот год планируем достижение следующих индикаторов в разрезе отраслей: пищевая - 90% (в 2019 году - 76%); легкая - 85% (2019 - 73%); строительная - 92% (2019 - 82%), мебельная - 85% (2019 - 48%). В среднем по этим 4 отраслям этот показатель составит 88%, против 70% в прошлом году, - констатировал Есимов.

Более того в Фонде плотно занимаются реализацией проектов с заключением оффтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями. Для "Самрук-Қазына" поддержка казахстанского производства является приоритетной задачей. Фонд намерен заключить оффтейк-контракты с отечественными производителями в рамках данных отраслей, гарантируя им долгосрочные контракты. На данный момент Фондом одобрено 27 проектов. Главным условием механизма "оффтейк-договор" является отсутствие производства продукции в Казахстане и потребность в ней компаний Фонда.

- В 2018 году проведен анализ импортируемых товаров, на которые имеется постоянная потребность у наших компаний. Объем импорта за последние три года по такому перечню товаров, составил порядка 500 млрд тенге. Мы предложили бизнес-сообществу наладить производство этих товаров в Казахстане, гарантируя им долгосрочные контракты. В том же 2018 году по оффтейкам были одобрены первые 2 проекта, а в 2019 - уже 25 проектов. Важно отметить, что данный подход стимулирует внутреннюю инвестиционную активность, - указал он.

Глава Фонд добавил, что на Форум специально приглашены представители бизнеса и финансовых институтов, чтобы показать возможности оффтейк договоров. При этом Есимов подчеркнул, что в настоящее время "Самрук-Қазына" готов к заключению заключения долголетних оффтейк контрактов с отечественными бизнесменами, которые готовы инвестировать в развитие внутреннего производства.

Конечно же, прозрачность процессов проведения закупок является одной из составляющих политики Фонда в этом направлении. Так, с прошлого года внедрен функционал, позволяющий заключать договора в электронной системе с помощью электронно-цифровой подписи. Это позволяет заключать договоры практически в течение одного рабочего дня, исключая бюрократические барьеры.

В текущем году мы планируем внедрить функциал подписания электронных актов выполненных работ, что дает возможность не только контролировать своевременность оплат по договорам, но и исключит контакт поставщиков и заказчиков. Также сокращены сроки оплаты поставщикам - сегодня установлены сроки не более 20 рабочих дней, что также направлено на поддержку казахстанского бизнеса. В завершении хочу сказать, что Фонд и дальше будет работать над совершенствованием системы закупок. В этом мы тесно сотрудничаем с национальной палатой Атамекен. Хотел бы также отметить активную позицию отраслевых ассоциаций и бизнес сообщества, с которыми налажен конструктивный диалог, - отметил Есимов.

В текущем году, по его данным, будет принят еще один пакет мер, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей. Сейчас он состоит из 22 предложений.

На площадке Форума Есимов встретился с руководителями бизнес-ассоциаций и подписал Дорожную карту по взаимодействию с общественными объединениями, бизнес-ассоциациями Казахстана. Кроме того, в ходе панельной сессии состоялось подписание договоров между портфельными компаниями Фонда и казахстанскими предприятиями на сумму 34,8 млрд тенге. В рамках Форума также прошла выставка, на которой наглядно были продемонстрированы товары, закупаемые у отечественных товаропроизводителей для группы компаний Фонда.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!