Отечественные товаропроизводители получили заказы от "Самрук-Қазына" на 704 млрд тенге

АО "Самрук-Қазына" усиливает поддержку отечественного бизнеса, предоставляя равный доступ к закупкам, заключая долгосрочные контракты и внедряя современные цифровые инструменты.

С начала текущего года компании группы АО "Самрук-Қазына" заключили 6 169 договоров на поставку товаров с отечественными товаропроизводителями (ОТП) на общую сумму 704 млрд тенге. Из них 266 договоров являются долгосрочными – на сумму 153,9 млрд тенге.

По итогам года планируется заключить договоры с ОТП на сумму 1,3 трлн тенге.

Особое внимание уделяется офтейк-контрактам. Для производителей это надежный инструмент развития, а для экономики – способ укрепления внутреннего рынка и снижения зависимости от импорта. За 7 месяцев 2025 года заключено 218 таких договоров с отечественными производителями на сумму 124 млрд тенге (для сравнения: за аналогичный период прошлого года – 174 офтейк-контракта на сумму 84,1 млрд тенге). Сегодня на стадии рассмотрения находится еще 31 заявка на 73 млрд тенге.

Одним из ключевых механизмов стимулирования отечественного бизнеса стал электронный магазин skstore.kz, запущенный Фондом в 2023 году. Сегодня на платформе зарегистрировано порядка 15,3 тыс. субъектов МСБ. Только за январь-июль предприниматели получили заказы на сумму 20,2 млрд тенге, в том числе с 572 отечественными товаропроизводителями – на 5,8 млрд тенге.