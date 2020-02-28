Нарушали ли права работников: Управление труда проверит Bek Air

Управление труда еще не начинало проверку, но уведомление уже вручили руководству авиакомпании.

Управление труда проверит авиакомпанию Bek Air на вопрос нарушения прав сотрудников. Ранее работники жаловались на то, что остались без средств к существованию из-за того, что была приостановлена деятельность авиакомпании, передает zakon.kz

Авиационная прокуратура сегодня, 28 февраля, провела встречу с сотрудниками казахстанских авиакомпаний, чтобы обсудить вопросы соблюдения трудового законодательства в сфере авиации. На встрече стало известно, что сотрудники Bek Air не обращались в авиационную прокуратуру с жалобами.

Мы в рамках выступлений работников Bek Air в СМИ вынесли постановление о назначении проверки. Управление труда предложило провести эту встречу. Если у работников были бы еще вопросы или жалобы, мы бы выяснили и включили в постановление, но [сотрудники Bek Air] не пришли, - сказала старший прокурор авиационной транспортной прокуратуры Алматы Айжан Торебекова.

Отмечается, что управление труда еще не начинало проверку, но уведомление о проверке уже вручили руководству авиакомпании. Им нужно будет выяснить, соблюдаются ли права работников Bek Air.

Так как приостановлена деятельность авиакомпании, все работники находятся в подвешенном состоянии: ни работают, ни зарплату не получают. Мы должны установить находятся ли они в отпуске без содержания или был объявлен простой. Если объявлен простой и это не вина работодателя, то оплачивается минимальная заработная плата работникам, если есть вина работодателя, то оплачивается не менее 50% зарплаты, - сообщил руководитель отдела правовой поддержки работников управления труда Серик Оразбеков.

Ранее сотрудники авиакомпании, обратились к Президенту Касым-Жомарту Токаеву и Елбасы Нурсултану Назарбаеву. Они заявили, что остались без средств к существованию и попросили помочь в возобновлении сертификата эксплуатанта.

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