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Нарушали ли права работников: Управление труда проверит Bek Air

Управление труда еще не начинало проверку, но уведомление уже вручили руководству авиакомпании.

Фото : azh.kz28 февраля 2020, 13:21

Управление труда проверит авиакомпанию Bek Air на вопрос нарушения прав сотрудников. Ранее работники жаловались на то, что остались без средств к существованию из-за того, что была приостановлена деятельность авиакомпании, передает zakon.kz

Авиационная прокуратура сегодня, 28 февраля, провела встречу с сотрудниками казахстанских авиакомпаний, чтобы обсудить вопросы соблюдения трудового законодательства в сфере авиации. На встрече стало известно, что сотрудники Bek Air не обращались в авиационную прокуратуру с жалобами.

Мы в рамках выступлений работников Bek Air в СМИ вынесли постановление о назначении проверки. Управление труда предложило провести эту встречу. Если у работников были бы еще вопросы или жалобы, мы бы выяснили и включили в постановление, но [сотрудники Bek Air] не пришли, - сказала старший прокурор авиационной транспортной прокуратуры Алматы Айжан Торебекова.

Отмечается, что управление труда еще не начинало проверку, но уведомление о проверке уже вручили руководству авиакомпании. Им нужно будет выяснить, соблюдаются ли права работников Bek Air.

Так как приостановлена деятельность авиакомпании, все работники находятся в подвешенном состоянии: ни работают, ни зарплату не получают. Мы должны установить находятся ли они в отпуске без содержания или был объявлен простой. Если объявлен простой и это не вина работодателя, то оплачивается минимальная заработная плата работникам, если есть вина работодателя, то оплачивается не менее 50% зарплаты, - сообщил руководитель отдела правовой поддержки работников управления труда Серик Оразбеков.

Ранее сотрудники авиакомпании, обратились к Президенту Касым-Жомарту Токаеву и Елбасы Нурсултану Назарбаеву. Они заявили, что остались без средств к существованию и попросили помочь в возобновлении сертификата эксплуатанта.


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