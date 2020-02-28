Жанбота Алдабергенова выиграла историческую медаль Этапа Кубка мира по фристайлу

Серебро завоевала Американка Меган Ник.

Казахстанка Жанбота Алдабергенова на домашнем Этапе Кубка мира по лыжному фристайлу-акробатике выиграла бронзовую медаль, передает zakon.kz

Этап Кубка мира по лыжному фристайлу-акробатике впервые прошел в Алматы и Казахстаге. Ранее в нашей стране по зимним видам спорта были Этапы Кубка мира по фристайлу-могулу, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

На историческом домашнем старте казахстанские спортсмены успешно стартовали, довольно чисто исполнив прыжки уже в квалификации: Жанбота Алдабергенова в квалификации стала 2-й, получив за двойное сальто с двумя пируэтами (back-full-full) от судей 84, 10 баллов, Акмаржан Калмурзаева за прыжок двойное сальто с пируэтом во втором сальто (back-lay-full) удостоилась 80,33 баллов, Аяна Жолдас за двойное сальто, первое с винтом и второе группировке (back-Tack) набрала 71,82 балла. В число 12 спортсменок, получивших возможность дальше соревноваться за награды, из наших не попала только Маржан Акжигит, не совсем удачно выполнившая свою попытку.

В финале-1 Жанбота Алдабергенова уверенно выполнила свой прыжок, снова став второй (85,05 баллов). Акмаржан Калмурзаева, в отличие от квалификации, допустила ошибку в финале-1 и не смогла попасть в заветную шестерку, заняв 7 место. Не попала в финал и Аяна Жолдас, у нее Место после финала-1. К слову, лидерство как в квалификации, так и в финале-1 уверенно удерживала австралийка Лаура Пил, уверенно выполняющая более сложное тройное сальто.

Главный финал прошел по неожиданному сценарию. Жанбота Алдабергенова решила усложнить свой прыжок, добавив еще один пируэт, но выполнила его не совсем удачно. 71,2 балла и она ждала выступления сильной австралийки. Но Лора Пил в своей попытке совершила невероятное- грубую ошибку и приземлилась на бок. 69,96 у австралийки и бронза у Жанботы Алдабергеновой.

Серебро завоевала Американка Меган Ник, золото сенсационно выиграла украинка Надя Мохнацкая.

Добавим, что для Жанботы Алдабергеновой это первая медаль Кубка мира этого сезона-2019/20, ранее в ее активе были 4, 7 и 16 места. Медали Этапов Кубка мира она в последний раз завоевывала в 2016 году в Москве.

В мужской части соревнований в финал-1 из четырех казахстанцев только Ильдар Батрудниов сумел попасть в число 12 участников финала, заняв 10 место по итогам квалификации, но в главный финал попасть не смог, допустив ошибку на приземлении.

Альберт Ахметов

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