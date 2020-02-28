Смерть Дулата Агадила: при вскрытии тела присутствовали адвокат и брат

В прокуратуре отметили, что к ним обратилась мать покойного с просьбой принять меры в отношении людей, которые снимали на видео ритуальное омовение Дулата Агадила и залили его в Сеть.

После исследования тела покойного Дулата Агадила, его брат и адвокат претензии не предъявляли, сообщил на брифинге заместитель прокурора Нур-Султана Елдос Килымжанов, передает корреспондент zakon.kz.

В соцсетях массово распространяется видеозапись с места ритуального омовения тела Агадил с комментариями о якобы примененного к нему насилия. Сразу оговорюсь, что это противоречит этике и морали. Видеозапись и ее распространение была произведена без согласия родственников, — сказал Килымжанов.

Он добавил, что в видео говорится о наличии трупных пятен, которые представляются, как телесные повреждения. Но трупные пятна являются признаком биологической смерти и возникают после прекращения сердечной деятельности.

Хочу отметить, что следствие и так направлено на объективное и оперативное расследование дела. Привлечены эксперты, применяются фото и видеосъемка. Сейчас нужно дождаться официальных выводов экспертного исследования. Призываем граждан воздержаться от поспешных выводов и не распространять недостоверную информацию, — отметил зампрокурора города.

По его словам, сегодня в прокуратуру обратилась мать умершего с просьбой принять меры в отношении людей, которые снимали на видео ритуальное омовение Дулата Агадила и залили его в Сеть.

На брифинге напомнили, что задержание проведено на основании санкции суда. В установленном порядке Агадил осмотрен медработниками поликлиники села Талапкер, наличие каких-либо телесных повреждений характерных насилию не обнаружено.

Кроме того, замглавы надзорного ведомства проинформировал, что адвокатом умершего рекомендованы и привлечены специалисты в области судебной медицины, которые не являются сотрудниками государственной судебно-экспертной службы.

На следующий день исследование тела проведены в присутствии адвоката и брата Агадил и двух медицинских специалистов. По результатам исследования тела брат умершего и адвокат Азанов какие-либо претензии не предъявляли. Вскрытие и исследование фиксировалось на видео ,которое мы не можем обнародовать из этических соображений, — подчеркнул Килымжанов.

Он напомнил, что ранее уже озвучивались предварительные результаты, причина — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Окончательное заключение судебной экспертизы будет представлена в кратчайшие сроки по результатам лабораторных исследований, — заключил замглавы городской прокуратуры

26 февраля в целях обеспечения объективности исследования всех обстоятельств уголовное дело принято в производство управления специальных прокуроров города, проводятся все необходимые следственные действия.

Информация о смерти в СИЗО Нур-Султана гражданского активиста Дулата Агадила появилась 25 февраля. Позже сообщили, что в Департаменте полиции Нур-Султана начали досудебное расследование. В тот же день, для объективности исследования всех обстоятельств, уголовное дело было принято в производство Управления спецпрокуроров прокуратуры Нур-Султана.

26 февраля по ходатайству адвоката семьи Агадила провели исследование трупа. Специалисты установили, что причиной смерти является острая сердечно-сосудистая недостаточность. Сообщалось, что каких-либо телесных повреждений, характерных для насилия, установлено не было.

Кроме того, начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов рассказал некоторые детали задержания и смерти активиста в СИЗО. По его словам, Агадила задержали в Целиноградском районе сотрудники полиции Акмолинской области. 11 февраля Целиноградский суд дал санкцию на заочный арест Агадила из-за того, что покойный ранее игнорировал вызовы следователя.

Информацию о травмах на теле скончавшегося он также опроверг, сказав, что полное заключение судебно-медицинской экспертизы будет не менее чем через 25-30 суток.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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