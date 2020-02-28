Волонтеры Акмолинской области готовы стать послами добропорядочности

Волонтеры, оказывая безвозмездную помощь и заботу нуждающимся, призваны выступать в роли "Послов добропорядочности".

В рамках Года волонтера в стенах ДК "Достар" города Кокшетау состоялся областной слет волонтеров "Біргеміз" - "Мы – вместе" с участием акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, на котором выступил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Мурат Тюлеубаев, передает zakon.kz.

В своей речи руководитель Антикоррупционной службы области отметил, что все инициативы Агентства реализуются через призму таких ценностей как справедливость, добропорядочность и доверие. А волонтеры, оказывая безвозмездную помощь и заботу нуждающимся, призваны выступать в роли "Послов добропорядочности".

Сотрудники Антикоррупционной службы также наряду со всеми неравнодушными гражданами вкладывают свою лепту в благотворительную деятельность и в сотрудничество с волонтерскими организациями в рамках Года волонтера. Так, с прошлого года реализуется проект "Акселератор добра", миссией которого является объединение совместных сил, формирование добропорядочности, чувства сострадания у граждан, в особенности у подрастающего поколения. Координатор проекта в регионе - проектный офис "Аqmola – Adaldyq Alaṅy". Под эгидой проекта нами совместно с волонтёрскими организациями проведен ряд благотворительных мероприятий. К примеру, в прошлом году за счет собранных средств сотрудников Департамента приобретен уголь для малообеспеченной семьи, необходимые вещи для детей, воспитывающихся одним отцом, а также оказана помощь в оформлении АСП многодетной матери-одиночке. В начале текущего года организовано посещение Дома престарелых и инвалидов. Кроме того, вместо проведения новогодних корпоративов нами проводятся новогодние утренники для детей из социально-уязвимых семей, - озвучил в своем выступлении Мурат Тюлеубаев.

Вместе с тем, глава Департамента добавил, что с февраля текущего года в здании сервисного центра "Аntikor ortalyǵy" еженедельно по субботам оказывается бесплатная юридическая консультация населению в рамках проекта "Adal kómek", куда в качестве волонтеров привлекаются представители юридической сферы, преподаватели юридических факультетов высших учебных заведений, а также специалисты госорганов.

В ходе мероприятия также выступили председатель волонтерского движения "Лига волонтеров Казахстана" Айсулу Ерниязова, руководитель Республиканского волонтерского центра в сфере медицины Абылайхан Әбдірәш и представители других волонтерских центров, которые рассказали о проводимой работе по развитию волонтерства в стране, а также о значимости открытия в области фронт-офиса Центра поддержки волонтеров.

По завершению мероприятия аким области наградил активных волонтеров и организаций благодарственными письмами.

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