5 декабря отмечается Международный день волонтеров

5 декабря отмечается Международный день добровольцев, который призван признать и поддержать важную роль волонтеров в обществе, их бескорыстный вклад в помощь нуждающимся и различным благотворительным и социальным инициативам, сообщает Zakon.kz.

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985-м году на 40-й сессии.

"Добровольчество — это огромный возобновляемый ресурс для решения социальных, экономических и экологических проблем во всем мире. Когда мир сталкивается с растущими проблемами, добровольцы часто первыми приходят на помощь. Добровольцы оказываются на переднем крае борьбы с кризисами и чрезвычайными ситуациями, часто в очень сложных и тяжелых ситуациях", - говорится на сайте ООН.

Мероприятия, посвященные Международному Дню волонтеров, могут включать в себя благотворительные акции, волонтерские проекты, конференции, семинары и другие мероприятия, направленные на поддержку и признание волонтеров по всему миру. В этот день обычно подчеркиваются ценности добровольчества и его влияние на улучшение качества жизни в различных общинах.

В своем поздравлении глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов отметил, что на сегодня министерство взаимодействует с более 130 волонтерскими организациями по всей стране.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает благодарность и признательность за вашу доброту, неравнодушие, отзывчивость и неоценимый вклад в дело предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Искренне желаю вам здоровья, неиссякаемой созидательной энергии, счастья и успехов в вашем полезном деле на благо процветания Республики Казахстан!" - написал министр по ЧС.

ЮНИСЕФ отмечает, что в Казахстане его волонтерское движение насчитывает 10 тысяч человек.

Школьники, студенты, молодые специалисты повышают осведомленность детей по различным вопросам, участвуют в мероприятиях, учатся и развиваются с помощью программ ЮНИСЕФ.

Волонтеры ЮНИСЕФ смогли поделиться новыми знаниями и навыками с более чем 100 000 школьников, их родителями и учителями. С 2020 года волонтерские инициативы ЮНИСЕФ охватили такие направления, как #PlasticFreeKazakhstan, предотвращение буллинга (#BeKind), повышение осведомленности о мерах профилактики COVID-19 (#UsefulQuarantine), клубы по правам ребенка, снижение риска стихийных бедствий (DRR), инклюзивное общество, безопасность дорожного движения, развитие экологических навыков (#BeGreen) и проект "серебряные волонтеры".

Во Всемирной декларации добровольцев говорится, что волонтеры имеют право отдавать свое время, энергию и талант коллективным и индивидуальным акциям, не ожидая при этом вознаграждения. Бескорыстные поступки в современном мире – редкость, но они так необходимы. Так что 5 декабря следует не только пожелать удачи и счастья всем волонтерам мира, но и задуматься о собственных бескорыстных поступках.