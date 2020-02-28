Как облигации БРК помогают привлечь в страну деньги иностранных инвесторов

Эксперт в доступной форме рассказала о преимуществах тенговых еврооблигаций и их привлекательности для иностранных инвесторов.

Как известно, крупному бизнесу Казахстана необходимо дешевое финансирование и на длительный срок, и такое фондирование может предоставить Банк Развития Казахстана (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек"). В арсенале национального института развития имеется широкий набор соответствующих финансовых инструментов - от предоставления средне- и долгосрочных займов, включая проектное финансирование "с нуля", до кредитования экспорта готовой продукции. При этом БРК, благодаря своим высоким кредитным рейтингам, имеет возможность помимо бюджетных источников финансирования успешно привлекать заемные средства для последующего финансирования своих клиентов как на внутреннем, так и на международных рынках капитала. Совсем недавно БРК осуществил третий выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге, которые были размещены среди широкого круга зарубежных и казахстанских институциональных инвесторов. Более подробно об этих ценных бумагах и их основных преимуществах в беседе с журналистом zakon.kz рассказала Управляющий директор БРК Ботагоз Абишева.

- Недавно БРК осуществил третий выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге, в объеме 62,5 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг составил 5 лет, купонная ставка – 10,75% годовых. Не могли бы Вы рассказать об основном предназначении этого финансового инструмента и его роли в экономике Казахстана?

- Облигации, размещаемые БРК на внутреннем и на внешних рынках капитала, являются одним из наиболее эффективных инструментов долгосрочных заимствований, которыми пользуется БРК для пополнения ликвидности и увеличения объемов кредитования экономики. Учитывая, что БРК специализируется главным образом на финансировании крупных проектов, привлекаемые за счет выпуска еврооблигаций в значительных объемах средства позволяют кредитовать бизнес на выгодных для предпринимателей условиях. Более того, как вы знаете, БРК является основным оператором реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития РК (ГПИИР). Условиями последней предусмотрено, что БРК должен "микшировать" средства бюджетных целевых программ с деньгами, привлекаемыми на рыночных условиях, в пропорции 50 на 50. Соответственно, средства, получаемые от размещения облигаций, направляются как раз на цели реализации рыночной составляющей таких программ. Проще говоря, выпуская тенговые еврооблигации, БРК привлекает с международного рынка капитала необходимые дополнительные объемы средне- и долгосрочной ликвидности в тенге.

- Можно объяснить это немного проще?

- Любой банк, в том числе БРК, имеет определенный инструментарий для привлечения заемного финансирования. Это могут быть, например, депозиты, двусторонние и синдицированные займы, заимствования на межбанковском рынке. Для финансовых институтов, в данном случае для БРК, облигации (долговые ценные бумаги) вообще и еврооблигации (облигации, размещаемые на зарубежных рынках в соответствии с международными стандартами) в частности являются одним из наиболее распространенных инструментов привлечения денег. Традиционно, облигации размещаются (то есть продаются инвесторам) на внешнем или внутреннем рынках капитала. Сам по себе термин "внешний рынок" означает, что еврооблигации БРК были предложены как международным, так и казахстанским инвесторам. В свою очередь внутренние, или локальные, выпуски облигаций предлагаются только на казахстанском рынке.

Вместе с тем, БРК, являясь государственным институтом развития, привлекает бюджетные займы (например, по линии республиканского бюджета или специализированных целевых программ) в тенге, которые также являются инструментом для пополнения ликвидности Банка.

Теперь поясню, для чего нам понадобилось выпускать еврооблигации. БРК является оператором государственных программ, где предусмотрено, что на каждый 1 тенге бюджетных денег БРК должен добавить 1 тенге за счет денег, привлеченных на рыночных условиях (по сути, не от государства). Далее бюджетные и рыночные средства микшируются, что позволяет заемщику получить кредит на приемлемых условиях, которые, что характерно, выгодно отличаются от предлагаемых банками второго уровня. Более того, в ряде случаев такой подход является единственным способом для предпринимателя получить доступ к долгосрочному финансированию, необходимому для реализации того или иного инвестиционного проекта, что и является основной предпосылкой данной программы.

- Чем третий выпуск еврооблигаций БРК отличается от двух предыдущих?

- В целом, структура сделки во всех трех выпусках еврооблигаций БРК одинаковая. Облигации размещаются на фиксированный срок (в случае третьего выпуска это пять лет), по фиксированной ставке, деноминированы в тенге. Есть небольшое техническое отличие в том, что второй выпуск еврооблигаций, размещенный в 2018 г., был предложен в том числе американским институциональным инвесторам в соответствии с так называемым "Положением S" и "Правилом 144А" Закона о Ценных Бумагах США, в то время как первый и третий выпуски размещались только среди европейских и азиатских инвесторов. Это было связано с необходимостью в том числе диверсифицировать базу инвесторов между различными выпусками и, кроме того, позволило оптимизировать расходы, связанные с процедурой размещения облигаций.

- Можно ли говорить о том, что успешность последнего выпуска подтверждает рост интереса международных инвесторов к инструментам, деноминированным в валютах стран с развивающимися экономиками (в том числе к тенге), и в целом к экономике Казахстана?

- Прежде всего, стоит отметить, что Банк Развития Казахстана является одним из наиболее кредитоспособных финансовых институтов Казахстана с точки зрения иностранных инвесторов, которые отдают должное той стратегической роли, которую играет БРК в экономике Казахстана. Это отражается, например, в кредитных рейтингах банка, которые находятся на так называемом "инвестиционном" уровне, означающем высокое качество банка как заемщика. Финансовая отчетность БРК выпускается по международным стандартам, кроме того, БРК одним из первых в Казахстане внедрил систему финансовой отчетности по стандарту МСФО-9. Также большое значение имеет наличие независимых директоров в составе Совета директоров (СД), грамотно выстроенная система риск-менеджмента, и, конечно, безусловная и всесторонняя поддержка со стороны государства.

Помимо БРК, еврооблигации, деноминированные в локальных валютах, выпускают эмитенты из многих стран с развивающейся экономикой, в том числе из России и других стран СНГ. Объем таких размещений постоянно растет в глобальном масштабе. Тот факт, что на этом фоне БРК успешно размещает уже третий подряд выпуск еврооблигаций в тенге на достаточно выгодных для себя условиях, подтверждает, что инвесторы имеют устойчивый интерес к инструментам, деноминированным в тенге. В свою очередь, это обусловлено двумя основными предпосылками, а именно растущим доверием к тенге как валюте, благодаря общей макроэкономической стабильности в Казахстане, и высокой кредитоспособностью БРК как эмитента.

- Как сообщалось ранее, данные облигации привязаны к доллару США, и выплата всех сумм осуществляется в этой валюте. Что это означает на практике, и дает ли какие-то преимущества инвестору?

- Строго говоря, облигации не "привязаны" к доллару США. С точки зрения БРК эти облигации являются тенговым обязательством (то есть на них не влияют изменения курса доллара по отношению к тенге). При этом расчеты по облигациям – платежи купонного вознаграждения и основной суммы номинала – производятся в долларах. Это вызвано тем, что на сегодняшний день в Казахстане отсутствует возможность расчета для всех финансовых инструментов, деноминированных в тенге, через международные клиринговые системы – Euroclear или Clearstream. Поэтому БРК вынужден все расчеты проводить в долларах США, однако суммы платежей изначально зафиксированы в тенге. Иными словами, инвесторы берут на себя валютный риск, а доллар просто используется для расчетов, чтобы довести деньги от инвестора к эмитенту (то есть к БРК), и наоборот.

- То есть если курс доллара вдруг резко повысится, то и эти облигации тоже потеряют в цене?

- Нет. Риск девальвации тенге берут на себя инвесторы, но берут его осознанно, рассчитав при этом все возможные риски перед приобретением наших облигаций. Но стоит отметить, что в целом интерес иностранных инвесторов к еврооблигациям БРК говорит об их доверии к тенге, и соответственно, они надеются, что не будет больших девальваций. Но даже если курс доллара резко поднимется, то цена за валютный риск уже заложена в предполагаемой доходности. Ведь инвесторы не основываются на одном только доверии, и перед тем, как вложить свои деньги, проводят тщательный расчет и анализ возможных рисков.

- Насколько вообще купонная ставка в 10,75% годовых соответствует ставкам других подобных ценных бумаг, то есть это больше или меньше, чем у других еврооблигаций?

- Данная ставка является исключительно рыночной и соответствует сопоставимым аналогам. В первую очередь необходимо понимать, что любые облигации имеют свой бенчмарк, то есть ценовой ориентир. Так, ориентиром для формирования цены еврооблигаций в тенге служит кривая по ценным бумагам БРК, выпущенным на локальном рынке, а также по облигациям Министерства Финансов Казахстана, то есть по государственным ценным бумагам (ГЦБ). Поскольку БРК является квазисуверенным эмитентом, то доходность по облигациям БРК складывается чуть выше, чем по ГЦБ, и определяется она рыночным спросом на момент привлечения. Например, если доходность по ГЦБ находится в районе 9,5-10%, то инвесторы ожидают, что по обязательствам БРК ставка будет находиться в диапазоне 10,5-11,5%.

Например, доходность для инвесторов по первому выпуску у нас была 9,5%, а по второму – 8,95%, а по третьему – 10,75%, что отражает динамику доходности ГЦБ в соответствующий период времени. При этом нужно отметить, что благодаря регулярным размещениям облигаций БРК, в том числе на локальном рынке, инвесторам стало гораздо проще определить равновесную, то есть "справедливую" доходность. В этом и заключается специфика рыночных условий.

- Почему третий выпуск облигаций разместился не в полном объеме?

Принимая решение о выпуске еврооблигаций, Советом директоров всегда определяется предельное соотношение купонной ставки и размера привлечения. В этот раз по цене, которая была приемлема для нас, мы смогли зафиксировать объем в размере 62,5 млрд. тенге. В принципе, если бы БРК принял чуть более высокую доходность, мы могли бы разместить весь запланированный объем в 100 млрд. тенге. Однако менеджментом БРК окончательное соотношение доходности и объема размещения было признано оптимальным, учитывая инвестиционные планы БРК.

- Кто может покупать еврооблигации – только юридические, или физические лица, и может ли инвестор продать их на вторичном рынке, не дожидаясь окончания срока обращения?

- Номинальная стоимость одной облигации составляет 50 миллионов тенге. Покупать наши ценные бумаги могут и физические, и юридические лица. Если вы хотите приобрести определенную ценную бумагу, то необходимо обратиться к брокеру, так как все процедуры проводятся через брокерские компании, которые управляют деньгами частных и юридических лиц, а также осуществляют покупку облигаций и их продажу.

Владимир Демидов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!