54-метровый монумент Абылай хана со скипетром-лифтом хотят создать в Казахстане

Комплекс высотой 54 метра хотят разместить в селе Кенесары, недалеко от курортной зоны Боровое Акмолинской области.

В 5-7 миллионов долларов может обойтись гигантский монумент Абылай хану. Об этом сообщил общественный деятель Арман Шураев. Авторы хотят объявить краудфандинг (народное финансирование). У на этот проект просят только землю, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Комплекс высотой 54 метра хотят разместить в селе Кенесары, недалеко от курортной зоны Боровое Акмолинской области.

Первый макет уже есть - скульптор Айдар Жамхан предложил скульптуру восседающего на троне хана. В руке он держит скипетр-лифт, на котором можно будет подняться на смотровую площадку.

"Этот проект станет одним из туристических якорей Акмолинской области, Бурабайской курортной зоны. Мы собираем деньги не только методом асара (казахский обычай взаимопомощи - Sputnik). Если люди будут в меру скромных возможностей принимать участие, то есть серьезные предприятия, бизнесмены, которые окажут весомую помощь. Что касается вклада государства, то мы у просим выделить землю и построить дорогу", - сказал Шураев.

Он рассчитывает, что монумент установят в течение трех лет.

В архитектурный объект хотят включить музей, библиотеку, зону виртуальной реальности.

Возможно, мы сделаем Анракайскую битву, чтобы у посетителей была возможность внутри нее ходить, используя современные технологии. В Монголии памятник Чингисхану обошелся в пять миллионов долларов. Эти деньги окупились через 10 лет. Я думаю, что порядка 5-7 миллионов долларов надо. Если сравнить, то это 2% бюджета проекта LRT, чтобы было понятно, - высказался Шураев.

Открытый международный конкурс на реализацию проекта среди дизайнеров, художников, архитекторов, инженеров, строителей стартует с 1 марта, пройдет по 15 апреля. В разработке схематической версии комплекса Абылай хана могут принять участие люди из любой страны мира.

Конкурс будет проходить в два этапа. Сначала члены комиссии выберут пять лучших проектов. Итоги подведут 7 мая в военно-историческом музее Вооруженных сил в Нур-Султане.

В 1771 году Абылай хан был провозглашен ханом трех жузов. Его имя его ассоциировалось с дипломатическим искусством и полководческим талантом. В трудные годы истории, образ Абылая становился духовным знаменем и символом возрождения.

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