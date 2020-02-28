Почему Саудовская Аравия приостановила выдачу виз для казахстанцев

Посольство рекомендует казахстанцам, которые планируют посетить Саудовскую Аравию, отказаться от поездки в эту страну.

Почему Саудовская Аравия объявила о временном приостановлении туристических виз для казахстанцев, объяснили в посольстве Казахстана в этой стране, передает zakon.kz.

С 27 февраля власти Саудовской Аравии приняли решение о временном приостановлении выдачи гражданам всех стран виз для совершения умры. Это было сделано, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Кроме того, была приостановлена выдача туристической визы для граждан тех стран, где зафиксированы случаи распространения вируса. В списке стран, гражданам которых приостановлена выдача туристических виз оказался Казахстан, потому что граничит с государствами, где есть заболевшие. В этот же список входят и другие страны СНГ.

Следует отметить, что Казахстан оказался в данном списке по той причине, что входит в число 49 стран, которым ранее было разрешено получение саудовской визы в онлайн режиме либо по прилету в аэропорт. Отмечаем, что иностранцы, приехавшие по туристической визе из не попавших в упомянутый список стран, тем не менее не могут посетить Мекку и Медину, за исключением местного населения и иностранцев, проживающих в Королевстве. В этой связи, рекомендуем гражданам РК, планирующим посетить Саудовскую Аравию воздержаться от поездки в эту страну, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что министерство туризма Саудовской Аравии решило приостановить выдачу для граждан стран, где зафиксировано много случаев коронавируса. В списке оказался Казахстан.

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