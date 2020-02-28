Вылетевших в Мекку казахстанских паломников вернули обратно домой

Казахстанцы долетели только до Стамбула.

Граждане нашей страны вылетели на умру (малый хадж) в ночь с 26 на 27 февраля из Алматы и вчера утром из Нур-Султана, но в аэропорту Стамбули их отправили обратно в Казахстан. Ситуацию прокомментировал заведующий отделом хаджа Духовного управления мусульман Казахстана Жандилля Бекжигитов, сообщает zakon.kz.

Как мы уже сообщали, Королевство Саудовская Аравия приостановило въезд паломников и туристов, в том числе и для казахстанских. Сколько сейчас там находится наших граждан, успевших выехать до объявления запрета, неизвестно. По словам заведующего отделом хаджа Духовного управления мусульман Казахстана Жандилли Бекжигитова, граждане Казахстана могут самостоятельно совершать умру (малый хадж – Т.Н.) и туристические поездки в Саудовскую Аравию, поэтому трудно сказать, сколько казахстанцев в настоящее время находится в этой стране.

- На умру у нас каждую неделю, в четверг, отправляются паломники, чтобы в пятницу быть уже в Мекке и Медине, - говорит Жандилля Бекжигитов. - Например, вчера под утро, то есть в ночь с 26 на 27 февраля, на умру отправились 36 человек рейсом Алматы – Стамбул – Мекка и еще 70 человек вылетели из Нур-Султана. Первые вылетели через хадж-компанию "Tawaf Travel" ДУМК, но этой ночью опять вернулись в Казахстан. Они не успели долететь до Саудовской Аравии, их вернули из аэропорта города Стамбула. До вылета их рейса еще не было информации о том, что МИД КСА приостановило въезд всем паломникам. Также вернулись 70 человек, которые вчера утром отправились из Нур-Султана через туороператора «КызметСаяхат».

По словам Жандилли Бекжигитова, до какого числа продлится запрет на въезд паломников, пока неизвестно.

- Предварительно власти КСА обещают 10-15 дней, то есть до тех пор, пока в аэропортах городов Мекки и Медины не установят оборудование и аппаратуру для полного обследования авиапассажиров на предмет заболеваемости коронавирусом после их прилета, - комментирует Бекжигитов. - Только после этого они могут открыть въезд для паломников. Саудовская Аравии - страна с теплым, жарким климатом, и в таких условиях быстро может распространиться инфекция, поэтому они готовятся к тому, чтобы обеспечить безопасность паломников, ведь коронавирус уже приобретает угрожающие масштабы в мире. Со вчерашнего дня систему электронных туристических виз в КСА полностью закрыли, и сейчас ее никто не сможет получить.

Жандилля Бекжигитов также сообщил, что у тех, кто уже успел получить туристическую визу на умру, но еще не выехал в Саудовскую Аравию, аннулировали эти документы. Также аннулированы визы тех, кого сегодня вернули из аэропорта Стамбула. В общей сложности это более ста человек. Но это не значит, что виза у этих паломников сгорит.

- Нет, виза у них не сгорит, они просто временно аннулированы, - пояснил Жандилля Бекжигитов. - За паломниками также сохраняются забронированные номера в гостиницах и отелях.

Турецкая сторона очень участливо отнеслась к нашим паломникам, которые вчера весь день просидели в аэропорту Стамбула. Их своевременно напоили, накормили, проявили о них заботу, резюмировал Бекжигитов.

Также он пояснил, что выкупившие визы на умру граждане могут при желании попросить турагентства вернуть им деньги, либо могут подождать, пока Саудовская Аравия не снимет запрет и тогда они могут без проблем вылететь по приобретенным уже авиабилетам.

Торгын Нурсеитова

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