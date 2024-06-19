Вылетевший в Астану из Ташкента самолет вернулся обратно

Официальной информацией по рейсу HY721 Ташкент - Астана 19 июня поделились в авиакомпании Uzbekistan Airways, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении авиаперевозчика, по причине ложного срабатывания сигнализации двери багажного отсека экипаж принял решение прервать набор высоты и вернуться в аэропорт вылета, согласно процедурам.

"Специалистами авиакомпании были проведены все необходимые работы по подготовке к вылету воздушного судна и в ближайшее время самолет продолжит выполнение рейса", – заверили в Uzbekistan Airways.

Пассажирам принесли извинения за неудобства.

Ранее стало известно, что между Астаной и Сеулом запустили прямой авиарейс.