Итоги AQR: что показала проверка банковской системы РК

Кроме основного направления изучения реальной стоимости активов банков, в периметр оценки были включены вопросы эффективности бизнес-процессов и реальной доли неработающих кредитов.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Национальным банком РК подвели итоги независимой оценки качества активов банков второго уровня (AQR - Asset Quality Review), призванной подтвердить текущее состояние качества банковских активов и восстановить полноценное доверие к банковскому сектору. О результатах проделанной работы представители указанных ведомств рассказали во время пресс-конференции в Алматы, сообщает журналист zakon.kz.

Как отметил во вступительной речи первый заместитель Председателя АРРФР Олег Смоляков, проект был инициирован во втором квартале 2019 года по поручению Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева от 30 января 2019 года и Президента РК Касым-Жомарта Токаева от 24 апреля 2019 года, которые поставили амбициозную задачу – до конца года получить максимально полную, подробную и, главное, объективную оценку реального состояния банков страны.

Для этих целей Нацбанком РК были привлечены услуги известного международного консультанта в области проведения AQR – компании Oliver Wyman, международных аудиторских компаний Big Four и других признанных международных аудиторских компаний.

В охват программы попали 14 банков, 87% активов всего банковского сектора и 90% от общего ссудного портфеля. В процесс AQR было вовлечено более 500 сотрудников аудиторских и консалтинговых компаний, более 60 сотрудников Национального Банка и более 70 независимых оценочных компаний. Отчетной датой для проведения независимой оценки качества активов является 1 апреля 2019 года.

По словам заместителя председателя Национального Банка Есжана Биртанова, оценка качества активов была направлена на формирование достоверной информации о состоянии банковского сектора Казахстана, повышение доверия со стороны инвесторов и вкладчиков за счет демонстрации надежности банков, работающих в Казахстане. Главная цель данного беспрецедентного мероприятия – это улучшение режима регулирования и обеспечение прозрачности всей банковской системы. При этом, кроме основного направления изучения реальной стоимости активов банков, в периметр оценки были включены вопросы эффективности бизнес-процессов и реальной доли неработающих кредитов.

Мы получили максимально подробную информацию о состоянии нашего банковского сектора, позволившую уверенно подтвердить стабильность нашей системы, выявить ряд рисков и необходимых корректировок, и максимально оперативно приступить к их эффективному устранению. Мы проводим работу по дальнейшему совершенствованию процессов и процедур, как индивидуальных банков, так и на системном уровне, – сообщил Есжан Биртанов.

При этом Олег Смоляков дополнил, что результаты AQR, а также реализованные после 1 апреля 2019 года и до настоящего момента меры по повышению качества активов и поддержанию капитализации банков второго уровня, подтверждают, что как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, участвовавших в AQR, дефицита капитала нет.

Риски для вкладчиков банков – участников AQR отсутствуют, вследствие того, что уровень достаточности капитала по итогам всех реализованным мер выше требований регулятора. Мы уверены, что по результатам внедрения рекомендаций и мер будет достигнуто дальнейшее повышение финансовой стабильности банковского сектора в целом, – сказал Олег Смоляков.

Также по его словам, по результатам AQR определены направления повышения качества процессов, данных, политик и процедур. Полноценная реализация рекомендаций и корректирующих мероприятий обеспечивает защиту интересов вкладчиков банков, предотвратит накопление рисков и повысит устойчивость системы к внутренним и внешним шокам.

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Также спикер отметил, что самым главным приоритетом Программы является участие акционеров банков. По его словам, доля банков и их акционеров в покрытии потенциальных рисков банков составит в итоге 83,5%. При этом он уточнил, что поддержка банков осуществляется полностью на возмездной и платной основе с обязательным участием акционеров. Финансовые модели, представленные банками, устойчивые и позволяют за счет средств банка и акционеров выполнить необходимые мероприятия.

Фондом проблемных кредитов Министерства финансов будет предоставлена гарантия на 5 лет. Гарантия является неденежным механизмом, предоставляемым банкам, участникам Программы повышения финансовой устойчивости, на платной основе 3% в годовом выражении. Гарантия признается по МСФО как инструмент, обеспечивающий покрытие потенциальных рисков снижения стоимости активов на балансах банков. Гарантия позволит завершить реализацию Программы повышения финансовой устойчивости, обеспечить более высокой покрытие активов провизиями и (или) капиталом, – сообщил он.

Так гарантия предоставляет возможность акционерам самостоятельно закрыть оставшиеся риски на сумму 116,6 млрд тенге без использования бюджетных средств и на платной основе в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, данным в рамках расширенного заседания Правительства Республики Казахстана 24 января 2020 года. Более того, в рамках данной программы бюджет получает дополнительный доход за счет акционеров банков. В качестве примера, Олег Смоляков рассказал о включении Нурбанка в действующую Программу повышения финансовой устойчивости.

Банком будут выпущены субординированные облигации на условиях Программы. Нурбанк соответствует условиям для участия в Программе, реализует меры по повышению финансовой устойчивости, принимает на себя наибольшие обязательства по докапитализации со стороны акционера и обязательства по ограничению рисков. Другим банкам – участникам Программы повышения финансовой устойчивости, выделения дополнительных денег не предусмотрено, – пояснил спикер.

Кроме того, в 2020 году будет проведена работа по совершенствованию риск-ориентированного надзора, внедренного в практику регулятора в 2019 году, и методологии SREP (Supervisory review and evaluation process) для учета результатов проведенной оценки качества активов банков.

Стоит отметить, что система SREP – это регулярный процесс по оценке количественных и качественных характеристик деятельности и рисков банков по четырем основным направлениям.

Во-первых, проводится анализ бизнес-модели и доходности банка.

Во-вторых, анализируется качество корпоративного управления и системы управления рисками. Анализ данной категории осуществляется в целях оценки регулятором соблюдения банком требований и стандартов внутренних политик. Также анализируется степень контроля рисков со стороны руководства.

В-третьих, оценивается уровень рисков для капитала. То есть проводится анализ достаточности капитала для покрытия различных рисков (кредитный, процентный, рыночный, операционный риски и прочие). Особое внимание уделяется оценке качества кредитного портфеля.

В-четвертых, оцениваются риски ликвидности. Регулятор анализирует уровень достаточности ликвидности банка на случай возможных оттоков депозитов и прочих источников фондирования банка.

Заключительным этапом SREP в случае необходимости является применение мер надзорного реагирования, которые определяются на основании проведенного анализа. Одной из таких возможных мер является введение надзорной надбавки к нормативам достаточности капитала банка.

Надзорная надбавка представляет собой индивидуальное дополнительное требование к минимальным пруденциальным нормативам, над методологией реализации которой мы будем работать в этом году. SREP позволяет систематизировать надзорные действия в единый и непрерывный процесс. В частности, это позволяет регулятору глубже изучить работу банка, оценить качество и эффективность системы управления рисками. Обеспечивать более тесное взаимодействие дистанционного надзора и выездных инспекторских проверок, и учитывать результаты обоих направлений в единой надзорной оценке. Учитывать специфику определенного банка и дифференцировать банки по уровню рисков за счет применения мотивированного суждения. Отмечу, что применение мотивированного суждения является ключевым фактором, отличающим его от текущего формализованного подхода, т.к. в надзорной практике зачастую имеющихся формальных сведений недостаточно для оценки риск-профиля банка, – пояснил Олег Смоляков.

В целом, по словам спикера, сформированные планы мероприятий по банкам являются беспрецедентными в истории надзора в Республике Казахстан, так как они приведут к фундаментальной трансформации не только процессов расчета провизий и капитала банков, но также и бизнес-процессов и процессов управления рисками банков. Это поможет существенно трансформировать ключевые бизнес-процессы банков, что улучшит качество их работы и удобство для клиентов.

Окончание программы AQR подводит итог усилиям регулятора по оздоровлению финансового сектора. В дальнейшем Агентство будет проводить поддерживающие мероприятия по мониторингу и контролю выполнения мер по результатам AQR, а также осуществлять мониторинг финансовой стабильности, на базе риск-ориентированного надзора. Мы уверены, что по результатам внедрения рекомендаций и мер будет достигнуто дальнейшее повышение финансовой стабильности банковского сектора в целом. Благодаря вышеназванным мерам, мы достигаем одной из главных целей и обеспечиваем полное покрытие в 2020 году всех рисков, реализуем мероприятия, необходимые для оздоровления и поддержания достаточности капитала в полном объеме. Это очень важно для повышения доверия к банковской системе" – подвел итоги Олег Смоляков.

Итоговый отчет с результатами ОКА в разрезе банков-участников ОКА можно полностью просмотреть на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Также АРРФР создана "горячая линия" (WhatsApp по номеру +7-708-933-27-80), где в оперативном режиме казахстанцам будут даны разъяснения и ответы на вопросы касательно ситуации в банковском секторе и защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг.

Владимир Демидов

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