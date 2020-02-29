Парламент Ирана приостановил работу из-за коронавируса
Несколько иранских чиновники заболели.
Фото : EPA29 февраля 2020, 01:44
Парламент Ирана приостановил работу из-за эпидемии коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Из-за распространения коронавируса в стране президиумом было принято решение не проводить заседания парламента до последующего уведомления, - заявил представитель президиума законодательного органа Асадулла Аббаси.
25 февраля коронавирус обнаружили у заместителя минздрава Ираджа Харирчи, а позже зафиксировали болезнь у парламентария Махмуда Садеки и вице-президента по делам женщин Масуме Эбтекар. Также местные СМИ сообщали, что коронавирус также зарегистрировали у нескольких депутатов.
Число погибших от коронавируса в Иране достигло 34, а зараженных – 388.
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