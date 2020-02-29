Духовное управление мусульман Казахстана призывает соблюдать все меры предосторожности в общественных местах, выполнять все действенные меры для профилактики данного недуга.

Духовное управление мусульман Казахстана сделало заявление касательно коронавируса covid-19, сообщает zakon.kz,со ссылкой на официальный сайт духовного управления.

На сегодняшний день распространение новой формы вируса, а именно, коронавируса и увеличение количества зараженных инфекцией представляет большую угрозу для всех стран. Как указывают международные СМИ, многие государства позаботились о закрытии границы и предпринимают все меры для предотвращения распространения коронавируса. Хвала Всевышнему, в стране нет зараженных этой болезнью, наши граждане, прибывшие из зарубежных стран, здоровы, - говорится в заявлении.

Они так же добавили, что нельзя с безразличием относиться к этой болезни, которая набирает большие масштабы в мире, поскольку это может угрожать не только нашему здоровью, но и здоровью близких. В этой связи, Духовное управление мусульман Казахстана призывает соблюдать все меры предосторожности в общественных местах, выполнять все действенные меры для профилактики данного недуга.

Всевышний Аллах в Священном Коране предупредил людей: "Не обрекайте себя на гибель". Наше здоровье – это дар Всевышнего и поэтому мы должны предпринять все меры, чтобы уберечь свое здоровье, - объяснили в управлении.

В заявлении так же цитируются слова назидания Пророка о том, что если кто-нибудь будет зевать, пусть прикроет рот рукой, чтобы ничего вредного туда не попало.

Также в шариате сказано о необходимости введения карантина для приостановления распространения болезни, так как заразные болезни имеют невидимую опасную силу. Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) строго наказал не вредить как самому себе, так и окружающим людям, - говорится в заявлении.

Духовное управление мусульман Казахстана настоятельно рекомендует, в случае проявления первых симптомов заболевания: повышенной температуры, сухого кашля и затрудненного дыхания, незамедлительно обратиться к врачу, не посещать общественные места, в том числе и мечеть, а все обязательства и поклонения выполнять дома!

Пусть Всевышний Аллах убережет наше государство от короновирусной инфекции! Аминь! - подытожили они.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!