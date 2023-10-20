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Духовное управление мусульман Казахстана сделало заявление по конфликту между Израилем и Палестиной

Духовное управление мусульман Казахстана сделало заявление по конфликту между Израилем и Палестиной Фото: Zakon.kz
Духовное управление мусульман Казахстана глубоко обеспокоено кровопролитием, происходящим в Палестине, сообщает Zakon.kz.

Из заявления также следует, что Духовное управление мусульман Казахстана "желает, чтобы проблема, которая длится уже на протяжении многих лет, была решена мирным путем в рамках взаимного диалога".

"Тот факт, что святое место, где остались следы пророков, призывавших человечество к единству и добру, сегодня превратилось в зону боевых действий, а тысячи невинных людей, особенно дети и мирные жители, стали их жертвами, глубоко ранит всех нас. Мы желаем скорейшего выздоровления всем тем, кто получил серьезные ранения и живет в страхе".ДУМК

Духовное управление мусульман Казахстана призывает стороны прийти к мирному соглашению и немедленно прекратить кровопролитие среди мирного населения.

"Также мы заявляем, что поддерживаем историческое право палестинского народа, закрепленное в международных соглашениях и резолюциях".ДУМК

Духовное управление мусульман Казахстана также призывает "всю мусульманскую общину нашей страны помолиться за мир и безопасность святого места".

"Да убережет Аллах мир от различных восстаний и войн. Аминь!"ДУМК

17 октября 2023 года Министерство иностранных дел озвучило позицию Казахстана по вооруженному столкновению между ХАМАС и Израилем. Подробности здесь.

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ДУМК Израиль Казахстан Израиль и Палестина
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