Токаев прокомментировал смерть активиста Дулата Агадила

Он скончался в результате сердечной недостаточности. Утверждать обратное – значит пойти против правды.

В последние дни в стране и за рубежом активно обсуждается смерть в следственном изоляторе активиста Дулата Агадила. В столице прошел митинг протеста. Многие люди сомневаются в официальной версии причин случившегося, говорят о смерти от возможных пыток. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал смерть активиста в эксклюзивном интервью Informburo.kz.

Учитывая большой общественный резонанс, я внимательно ознакомился с этим делом. С уверенностью могу утверждать, что, к сожалению, активист Агадил скончался в результате сердечной недостаточности. Утверждать обратное – значит пойти против правды. Кем бы ни был покойный, каких бы взглядов ни придерживался, он, прежде всего, человек. Человеческая жизнь уникальна и бесценна. Все мы подчиняемся воле Всевышнего. Иманды болсын, - сказал Президент.

25 февраля стало известно, что активист Дулат Агадил скончался в следственном изоляторе Нур-Султана. Согласно заключению медицинского освидетельствования в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

42-летний Дулат Агадил был активистом, поднимающим социальные проблемы и выступающий за соблюдение гражданских прав и свобод.

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