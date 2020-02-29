Во Вьетнаме обнаружили котопса

Он одновременно похож на пухлого котика и маленького щенка.

Фотографии необычного животного были опубликованы в Bored Panda. Они вызвали споры, о том, кто же именно запечатлен на них, сообщает zakon.kz.

Одни утверждают, что на снимке пухлый котик, другие — маленький щенок.

По информации Моя планета, котопес оказался представителем древней вьетнамской породы аборигенных собак хмонг. Они считаются отличными охотниками и сторожами, обладают силой и высоким интеллектом. Внешне хмонг похож на маленького щенка, но из-за острых ушей у этой породы есть общие черты с кошками.

Собаку на фото зовут Дуй, что переводится как "бамбуковая крыса".

Дуй еще щенок. Они подтвердили, что к кошкам малыш не имеет никакого отношения, - рассказали хозяева животного.

Песик — помесь хмонг с какой-то коротконогой собакой. Владельцы предположили, что у него также может быть некая генная мутация. При этом Дуй ничем не отличается от остальных щенков: такой же игривый и добродушный.

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