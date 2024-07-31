Мертвых собак обнаружили в пригороде Актау

Множество мертвых собак и рядом с ними живые щенки обеспокоили жителей Актау, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Lada.kz, жительница Актау сняла на видео мертвых собак в пригороде Актау, предположив, что их могли отстрелить как бродячих. Возле них также находились и живые щенки.

В компании, которая занимается отловом бездомных собак и кошек в Актау, а также их временным содержанием, идентификацией, стерилизацией и вакцинацией, прокомментировали видео, заверив, что не имеют отношения к инциденту.

"Когда я увидел это видео, был очень расстроен – это настоящее беззаконие. Кто-то пытается меня подставить и создать впечатление, что это сделали мои сотрудники. Собаки явно были ухоженными, что указывает на их содержание в приюте. (...) Наши сотрудники так не поступают. У нас есть специальная печь для кремации, и мы усыпляем только больных животных". Директор ТОО "Redmaya" Балгазы Серикбаев

Фото: Lada.kz

Также в компании добавили, что по поручению городского акимата трупы собак были вывезены с места обнаружения и кремированы.

Это не единственный случай, когда в Актау находят трупы собак. В феврале 2024 года блогер из Актау Азамат Сарсенбаев снял на видео, как сжигают трупы собак в пригороде областного центра. Автор предположил, что этих бродячих животных отстрелили сотрудники отлова.