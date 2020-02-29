Токаев о митингах: Введение ограничений в 250 человек считаю нецелесообразным

Организаторы при этом должны оповещать власти о планируемом количестве участников митинга, что крайне важно для обеспечения их безопасности.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев считает нецелесообразным введение ограничений для участников уведомительных мирных собраний в количестве 250 человек. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью informburo.kz.

Общественность внимательно изучает проект закона о митингах, представленный на обсуждение.

Как я говорил в Послании, мирные собрания являются гарантированным Конституцией правом наших граждан и могут проводиться в отведённых местными властями местах, причём не на окраинах городов. Естественно, любые попытки, направленные на подрыв конституционного строя, а также проявления насильственного экстремизма будут пресекаться согласно законодательству. Это в интересах абсолютного большинства граждан нашей страны. В то же время считаю принципиально важным введение только уведомительного порядка проведения мирных собраний, - сказал Президент.

Организаторы при этом должны оповещать власти о планируемом количестве участников митинга, что крайне важно для обеспечения их безопасности.

Тем самым и организаторы, и местные власти будут нести обоюдную ответственность за поддержание общественного порядка. Однако введение ограничений для участников уведомительных мирных собраний в количестве 250 человек, которые содержатся в правительственном законопроекте, полагаю нецелесообразным, - подытожил он.

Напомним, сегодня в Алматы прошел мирный митинг.

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