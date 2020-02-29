Кислотно-зеленая река пугает жителей Кыргызстана
Автор ролика предполагает, что в реку сливают химические вещества.
Фото : кадр из видео29 февраля 2020, 15:52
В Сети распространяется видео окрашенной в зеленый цвет воды в реке Аламедин, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24kg.
Автор ролика предполагает, что в реку сливают химические вещества.
Я стою в районе "Дордоя", здесь вода стекает в водохранилище. Объясните мне, что происходит? Почему река стала зеленой? - задается вопросом мужчина.
Начальник управления по экологической безопасности Максат Оморов заявил, что уже выехал на место для проверки сообщения. Подробную информацию пообещал предоставить позже.
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