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Происшествия

Виновных в загрязнении реки Каргалы ищут в Алматы

реку загрязнили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 21:09 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
4 августа в Алматы между улицей Жандосова и проспектом Абая в реке Каргалы зафиксировано изменение цвета воды. Предположительно, с моста в русло могло быть сброшено зеленое химическое вещество, сообщает Zakon.kz.

Управление экологии и окружающей среды города обследовало участок. Для определения состава вещества и степени возможного загрязнения департаменты экологии и санитарно-эпидемиологического контроля города отобрали пробы воды для лабораторных исследований.


"5 августа запланированы совместные мероприятия по установлению причин и виновных лиц с участием Управления экологии и окружающей среды г. Алматы, Наурызбайского акимата, департаментов экологии и санитарно-эпидемиологического контроля и Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в данное время вода в русле реки сохраняет естественный цвет, признаков загрязнения не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что масляные пятна в море заметили жители Актау.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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