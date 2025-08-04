Виновных в загрязнении реки Каргалы ищут в Алматы
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
4 августа в Алматы между улицей Жандосова и проспектом Абая в реке Каргалы зафиксировано изменение цвета воды. Предположительно, с моста в русло могло быть сброшено зеленое химическое вещество, сообщает Zakon.kz.
Управление экологии и окружающей среды города обследовало участок. Для определения состава вещества и степени возможного загрязнения департаменты экологии и санитарно-эпидемиологического контроля города отобрали пробы воды для лабораторных исследований.
"5 августа запланированы совместные мероприятия по установлению причин и виновных лиц с участием Управления экологии и окружающей среды г. Алматы, Наурызбайского акимата, департаментов экологии и санитарно-эпидемиологического контроля и Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в данное время вода в русле реки сохраняет естественный цвет, признаков загрязнения не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что масляные пятна в море заметили жители Актау.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript