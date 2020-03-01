Отмечен рост случаев каннибализма среди белых медведей в Арктике

Животные начали питаться друг другом из-за того, что им не хватает еды.

В Арктике увеличились случаи каннибализма среди белых медведей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Об этом заявил ученый Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук Илья Мордвинцев, сообщает LADbible.

По его словам, животные начали питаться друг другом из-за того, что им не хватает еды. Жертвами медведей чаще всего становятся самки и медвежата.

Труживотные начали питаться друг другом из-за того, что им не хватает еды.дности при добыче еды хищники испытывают, так как район от Обской губы до Баренцева моря, где раньше охотились белые медведя, теперь загружен судами, перевозящими сжиженный природный газ (СПГ), - заявил ученый.

Кроме того, рост случаев каннибализма может быть связан с увеличением числа людей в Арктике, которые становятся свидетелями этого явления.

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