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Белые медведи растерзали рабочего в канадской Арктике

Белый медведь-убийца, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 06:48 Фото: pixabay
Пара белых медведей напала на работника удаленного правительственного радара в канадской Арктике и убила его. Это стало как минимум вторым смертельным случаем с прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Нападение произошло 8 августа на форпосте на острове Бревурт, северо-восточной территории Нунавут в Канаде. Об этом сообщила Nasittuq Corporation, логистическая компания, заключившая контракт на эксплуатацию объекта.

"Нападение двух белых медведей привело к потере одного из наших ценных сотрудников", – заявила компания в пятницу, 9 августа.

Сотрудники Nasittuq прибыли на место происшествия, и одно из животных было усыплено.

Этот объект является одним из десятков постов Северной системы оповещения, расположенных на крайнем севере Канады и образующих контрольную линию против вторжений самолетов или атак крылатых ракет.

Нападения белых медведей на людей случаются редко, но этот инцидент стал как минимум вторым смертельным случаем с 2023 года.

Ранее сообщалось, что Южная Корея направила в свой главный международный аэропорт собаку, которая ищет постельных клопов, чтобы снизить риск проникновения насекомых в страну после Олимпийских игр в Париже.

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