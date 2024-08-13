Белые медведи растерзали рабочего в канадской Арктике
Нападение произошло 8 августа на форпосте на острове Бревурт, северо-восточной территории Нунавут в Канаде. Об этом сообщила Nasittuq Corporation, логистическая компания, заключившая контракт на эксплуатацию объекта.
"Нападение двух белых медведей привело к потере одного из наших ценных сотрудников", – заявила компания в пятницу, 9 августа.
Сотрудники Nasittuq прибыли на место происшествия, и одно из животных было усыплено.
Этот объект является одним из десятков постов Северной системы оповещения, расположенных на крайнем севере Канады и образующих контрольную линию против вторжений самолетов или атак крылатых ракет.
Нападения белых медведей на людей случаются редко, но этот инцидент стал как минимум вторым смертельным случаем с 2023 года.
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