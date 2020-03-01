Двое мужчин обокрали точку фастфуда в Актау

В сети появилось видео с ограблением ресторана быстрого питания KFC.

Инцидент запечатлён утром 1 марта примерно в 05:00 часов в ресторане быстрого питания KFC у торгово-развлекательного центра "Аккала Мол", сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.

Кражу кассового аппарата запечатлела камера видеонаблюдения. Запись попала в социальные сети.

На ролике видно, как злоумышленник и его подельник отжали пластиковое окно, и один из них проник в ресторан. Вытащив кассовый аппарат, они скрылись.

В сети ресторанов быстрого питания KFC комментариев получить не удалось.

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