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Двое мужчин обокрали точку фастфуда в Актау

В сети появилось видео с ограблением ресторана быстрого питания KFC.

Фото : Лада1 марта 2020, 13:14

Инцидент запечатлён утром 1 марта примерно в 05:00 часов в ресторане быстрого питания KFC у торгово-развлекательного центра "Аккала Мол", сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.

Кражу кассового аппарата запечатлела камера видеонаблюдения. Запись попала в социальные сети.

На ролике видно, как злоумышленник и его подельник отжали пластиковое окно, и один из них проник в ресторан. Вытащив кассовый аппарат, они скрылись.

В сети ресторанов быстрого питания KFC комментариев получить не удалось.


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