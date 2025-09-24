Любовь к фастфуду чуть не сгубила жителя Актау

В Мангистауской областной многопрофильной больнице врачи без хирургического вмешательства успешно вылечили любителя заведений быстрого питания с диагнозом "панкреонекроз", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали врачи, 43-летнего мужчину доставили в хирургическое отделение в тяжелом состоянии. После проведенных анализов и комплексного обследования у пациента выявили опухоль поджелудочной железы и поставили диагноз "панкреонекроз" – одно из самых опасных заболеваний в мире, вероятность выживания при котором стремится к 50/50.

"Раньше при выявлении панкреонекроза пациенту сразу назначали операцию. Сегодня, согласно международной практике, врачи в первую очередь применяют консервативное лечение. Только если медикаментозная терапия не дает результата, проводится лапароскопическая или открытая операция. В данном случае мы выбрали консервативный путь. Пациент находился в отделении 20 дней. Его состояние улучшилось и он выписан домой", – цитирует заведующего отделением хирургии Сакена Кубланова Lada.kz.

Сам пациент признался, что к тяжелому недугу привело неправильное питание и пристрастие к фастфуду, и пообещал впредь внимательнее следить за своим рационом.

