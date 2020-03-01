МИД Ирана: США не имели права подписывать соглашение с Талибаном

Тегеран считает, что договоренность о мире в Афганистане должна быть достигнута только посредством межафганских переговоров.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что США не имели права подписывать договор с радикальным движением "Талибан", определяя задачи на будущее Афганистана, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Иран считает действия США попыткой легитимизировать присутствие своих войск в Афганистане и не согласен с ними. У Америки нет правового основания для подписания договора о мире или определения задач на будущее Афганистана, - говорится в заявлении ведомства.

Тегеран считает, что договоренность о мире в Афганистане должна быть достигнута только посредством межафганских переговоров, гарантом которых, как и соглашений, может стать ООН.

В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

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