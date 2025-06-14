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Мир

Следующий раунд переговоров с США пока не отменен – МИД Ирана

флаги, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 12:35 Фото: freepik
Тегеран еще не принял решение об участии в следующем раунде переговоров с США по ядерной сделке, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, пишет агентство IRNA.

"Пока непонятно, какое решение мы примем по поводу воскресенья", – сообщил Багаи.

Ранее он отмечал, что переговоры после ударов стали бессмысленными, а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя проходившие при посредничестве Омана переговоры, говорил, что удары Израиля вынудили Тегеран свернуть с пути дипломатии.

Шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке планировался в Омане 15 июня 2025 года.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

Затем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с жестким заявлением по Ирану на фоне военной операции Израиля.

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Андрей Дюсупов
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