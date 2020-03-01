Замакима Актюбинской области прокомментировал слухи о своем задержании

Ранее СМИ сообщали о задержании чиновника Антикоррупционным агентством.

На аккаунте заместителя акима Актюбинской области Руслана Мамунова появилось опровержение слухов о его задержании, сообщает zakon.kz.

Я, Мамунов Руслан Маратович, заместитель акима Актюбинской области, касательно публикации в СМИ и соцсетях заявляю следующее: Агентством по противодействию коррупции не проводится каких-либо следственных мероприятий относительно моей деятельности в должности заместителя акима Актюбинской области и руководителя СПК «Актобе». Я прохожу свидетелем по факту четырехлетней давности. Меня никто не задерживал, я нахожусь по делам в городе Нур-Султан, не имею никаких ограничений относительно моей свободы. Что касается публикаций, порочащих мою честь и достоинство, я намерен обратиться в суд на тех, кто публиковал и распространял данную информацию, не удостоверившись подлинности и правдивости данного дела, - значится в посте на Facebook.

На Instagram-странице Zello_aktobe также было опубликовано опровержение.

Касательно заместителя акима области Мамунова Руслана сообщаем, что он проходит свидетелем по факту четырхлетней давности, расследуемому Агентством по противодействию коррупции. Данное дело никоим образом не связано с его деятельностью в должности заместителя акима Актюбинской области и руководителя социально-предпринимательской корпорации "Актобе". В настоящее время Руслан Мамунов находится в г.Нур-Султан, - значится в сообщении.

28 февраля СМИ распространяли информацию, что Мамунова задержали сотрудники Антикоррупционного агентства за крупную взятку.

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