Антикор прокомментировал задержание чиновника на совещании в Шымкенте

Руководитель службы превенции Агентства по противодействию коррупции Саян Ахметжанов в кулуарах Мажилиса 8 февраля рассказал, не превращается ли антикоррупционная деятельность в спектакль на фоне громкого задержания чиновника в Шымкенте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Саяна Ахметжанова, не превращается ли антикоррупционная деятельность в спектакль. В пример они привели Шымкент, где чиновника задержали прямо во время заседания в акимате.

"Ситуация нами рассмотрена. В этой части мы говорили, что Антикоррупционная служба выступает везде открыто и доступно, и любой вызов органов службы согласовывается. И в части этого решения территориального органа вместе с руководством местного исполнительного органа – это инициатива акима области, наверное, была", – пояснил Саян Ахметжанов.

В целом, по его словам, все случаи публичного задержания оговорены в уголовно-процессуальном законодательстве. Там указано, как проводят задержания в случае их неотложности и при необходимости санкционировать их уполномоченным судом или надзорным органом.

6 февраля в акимате Шымкента прямо во время совещания сотрудники Антикора вошли в зал и задержали одного из чиновников. Им оказался исполняющий обязанности руководителя управления жилья.

